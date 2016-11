La şefi noi… reguli noi

Nici nu a fost bine instalat în funcţia de şef al IPJ Satu Mare, că orădeanul Alin Haniş a şi venit cu reguli noi. Prima a fost aceea că şi-a pus subordonaţii să facă ”curățenie generală” în jurul Inspectoratului Județean de Poliție, șoferii care și-au parcat ilegal mașinile fiind sancționați.

Cunoscut ca un tip intransigent dispus să apere drepturile polițiștilor, dar, la fel, să nu tolereze unele posibile derapaje, noul şef al IPJ Satu Mare se pare că vrea să aducă un suflu nou într-o instituţie în care nu de fiecare dată treburile au mers cum ar fi trebuit să meargă.

La prima întâlnire cu presa a refuzat, destul de politicos, să răspundă la întrebări referitoare la activitatea Poliției Satu Mare, declarând că încă nu cunoaște prea bine situația operativă. În aceste condiţii îi întindem noi o primă mână de ajutor şi îl informăm că la IPJ Satu Mare, judeţ cu 329.079 de locuitori, sunt 6.240 de dosare cu AN, cel mai vechi din 1997 iar la Parchetul local sunt 9 dosare de omor cu AN, cel mai vechi din 1997 şi 3 de tentative de omor. Şi tot la dosare cu AN se află şi una dintre cele mai lugubre crime care a zguduit România, aici fiind vorba de uciderea actriţei Gabriela Dorgai, al cărei ucigaş se plimbă în libertate, bine merci, chiar dacă de la abominabila faptă au trecut trei ani.