Liviu Dragnea: Modificarea Constituţiei în 2017, posibilă

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă seara că este posibilă modificarea Constituţiei în primul semestru al anului 2017, afirmând că PSD va susţine eliminarea imunităţilor pentru preşedintele României.

”Eu am spus de mai mult de un an de zile, am vorbit despre imunităţi, am spus-o foarte clar. Eu vreau să dispară imunităţile din Constituţia României, dar nu numai pentru parlamentari, ci şi pentru preşedintele României şi nu este vorba despre Klaus Iohannis, poate să fie oricine altcineva”, a afirmat preşedintele PSD la RTV, în contextul în care a fost întrebat pentru ce ar trebui să plătească Klaus Iohannis dacă PSD va câştiga alegerile.

Liviu Dragnea a precizat că este posibilă modificarea Constituţii în primul semestru al anului 2017, adăugând că PSD va susţine eliminarea imunităţilor.

Preşedintele PSD a explicat că vor trebui să plătească toţi cei care greşesc în România. ”Nu este o ameninţare, este vorba doar despre a clarifica legislaţia în aşa fel încât într-adevăr fiecare român să simtă că trăieşte într-o ţară în care se face dreptate. (…) În schimb, eu vreau să garantez tuturor că dacă noi vom câştiga îi asigur de lipsa oricăror presiuni de oriunde. Vor avea posibilitatea într-adevăr, nu posibilitatea clamată până acum şi folosită demagogic, să poată să ancheteze pe oricine, chiar pe preşedinte dacă este cazul, unii spun că este cazul”, a menţionat el.

Liderul PSD a subliniat că ”şmecheria care a fost folosită pentru Traian Băsescu nu ne păcăleşte”. ”Preşedintele poate fi anchetat, poate fi cercetat, nu poate fi trimis în judecată. Poate fi trimis în judecată atunci când nu mai este preşedinte. Nimeni nu opreşte pe nimeni să îl cerceteze pe preşedinte”, a explicat preşedintele PSD.