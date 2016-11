Mani își trimite ”motorul” la Buenos Aires

”Azi am facut verificarile tehnice in Le Havre pentru Dakar 2017, in weekend motocicleta si masina de asistenta pleaca spre Buenos Aires” a postat joi seara pe pagina personală de facebook riderul sătmărean, Mani Gyenes.

Acesta se află în Franța și a pus la punct detaliile îmbarcării pe vapor a motorului, cu destinația Buenos Aires.

Mani Gyenes va participa la ediția 2017 a Raliului Dakar . Anul acesta sătmăreanul a luat argintul la clasa Marathon și a terminat pe un excelent loc 14 în clasamentul general.