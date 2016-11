Marșul Cetății, pledoarie pentru mișcare

CS Castelanii- Aquaym in colaborare cu Primaria orasului Ardud si SC Weinberg SRL organizeaza duminica, 06 noiembrie, drumetia Marsul Cetatii, dupa urmatorul program :

Plecarea din Satu Mare la ora 14:30 cu autocar din parcarea Catedralei Romano- Catolice, pana la Cetatea Ardud, unde vom fi intampinati de ghid. Vizitarea cetatii.

”Plecarea de la cetate la ora 15:30 pe jos pana la Viile Satu Mare ,unde vom fi asteptati la o cabana corespunzatoare in Dealu Mare langa padure, cu o masa bogata din produse proaspete traditionale de porc (caltabos, sangerete, carnati, varza cu carne) si bautura adecvata evenimentului.

Dupa cina, intoarcerea la Satu Mare cu autocarul din Viile SM. Sunt invitati membrii clubului Castelanii-Aquagym, precum si prieteni ai acestora, amatori de drumetii . Inscrieri pe mail cscastelanii@gmail.com, sau pe mes. Va asteptam cu drag.” Se arată în invitația trimisă de conducerea administrativa a CS Castelanii, prin Gheorghe Ardelean.

Beneficiile mersului pe jos

Beneficiile mersului pe jos sunt deseori trecute cu vederea, dar sunt 3 motive foarte bune pentru care e bine sa-l practici mai des.

Stimuleaza mintea. Conform unui studiu efectuat in 2010, adultii care au mers pe jos 40 de minute de trei ori pe saptamana pe parcursul unui an de zile au manifestat o crestere a creierului in zona hipo campusului. Aceasta zona este asociata cu memoria spatiului. Ceea ce inseamna ca simplul fapt ca mergi pe jos de cateva ori pe saptamana iti imbunatateste functionarea creierului! Si creierul are nevoie de miscare, la fel ca si restul corpului si, oricat ar fi de greu de crezut, mersul pe jos aduce beneficii atat corpului cat si creierului.

Invigoreaza. Persoanele afectate de oboseala pot experimenta imbunatatiri majore daca includ exercitii zilnice foarte usoare, precum mersul pe jos, in programul lor zilnic. Spre deosebire de sesiunile intense de cardio, care te pot face sa te simti mai obosit si…mai flamand, mersul pe jos este un exercitiu benefic care pune in miscare articulatiile si iti invigoreaza intreaga fiinta fara sa puna presiune sau sa o epuizeze. Mersul pe jos contribuie la imbunatatirea circulatiei sangelui si a limfei si te face sa te simti mai treaz si mai vigilent. In plus, mersul pe jos poate fi meditativ, ceea ce reduce nivelul de stres si binedispune mintea – mai ales daca faci o plimbare in mijlocul naturii.

Reduce depresia. Un studiu efectuat in 1999 a comparat efectele pe care le-au avut sportul, un medicament antidepresiv-Zoloft si o combinatie dintre cele doua, la adultii cu depresie moderata pe o anumita perioada de timp. Rezultatele au fost interesante. Desi medicatia reduce simptomele depresiei mai rapid, miscarea constanta cum e mersul pe jos inlatura depresia in mod eficient pe termen lung. Studiul arata ca dupa 16 saptamani nu au mai existat diferente semnificative intre grupuri, in ceea ce priveste gradul de depresie. Mai mult decat atat, dupa 10 luni cei care au facut miscare fara sa ia medicamente au prezentat un grad de depresie mai redus decat celelalte doua grupuri. Chiar si cand nu esti deprimat, o plimbare mai lunga face minuni pentru starea ta de spirit.

Mersul pe jos dezvolta creativitatea si starea generala de fericire, asa ca nu renunta la mersul pe jos dimineata. Fa o plimbare lunga in aerul proaspat. Corpul si mintea ta iti vor multumi.