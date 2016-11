Mesajul lui Adam Cohen, fiul lui Leonard Cohen, pentru fani, după înmormântarea cântăreţului

Adam Cohen, fiul regretatului cântăreţ şi compozitor Leonard Cohen, care a murit pe 7 noiembrie, la vârsta de 82 de ani, i-a adus un omagiu tatălui său şi le-a mulţumint fanilor, într-o postare pe Instagram, pentru “revărsarea de simpatie” de care au dat dovadă, potrivit noise11.com.

În postarea sa de pe Instagram, Adam a scris: “Eu şi cu sora mea abia ne-am îngropat tatăl în Montreal. Într-o ceremonie la care au participat doar rude din familie şi câţiva prieteni de o viaţă, el a fost depus în groapă într-un sicriu simplu din lemn de pin, alături de mama şi de tatăl său. Exact cum şi-a dorit.

Pe măsură ce scriu aceste lucruri mă gândesc la felul unic al tatălui meu de a fi critic cu sine şi la demnitatea, eleganţa lui şi carisma sa plină de candoare, la felul său de a fi un gentleman de modă veche şi la refugiul pe care şi l-a făurit prin muncă.

Sunt atât de multe lucruri pentru care i-aş mulţumi pentru ultima oară. I-aş mulţumi pentru liniştea pe care ne-a adus-o mereu, pentru înţelepciunea de care a dat dovadaă, pentru dialogurile nesfărşite, pentru isteţimea şi umorul său. I-aş mulţumi că m-a iertat şi că m-a învăţat să iubesc Montrealul şi Grecia. Ş i-aş mulţumi pentru muzică; mai întâi pentru muzica lui care m-a sedus când eram copil, apoi pentru deschiderea sa către orice fel de muzică, iar la final pentru privilegiul de a putea face muzică alături de el. Vă mulţumesc pentru mesajele voastre amabile, pentru revărsarea de simpatie şi pentru dragostea voastră pentru tatăl meu.”, şi-a încheiat Adam Cohen mesajul. Cohen a murit în Los Angeles luni, pe 7 noiembrie, dar vestea decesului său nu a fost făcută în mod public până la înmormântarea sa din Montreal, Quebec, de joi, 10 noiembrie.

În septembrie 2016 Leonard Cohen a oferit ultimul său interviu pentru David Remnick de la The New Yorker. Remnick a declarat că “atunci când l-am vizitat în Los Angeles suferea de cancer dar păstra tăcerea asupra acestui lucru. Avea dureri profunde din cauza unor fracturi de compresie pe coloana vertebrală şi din cauza asta stătea într-un scaun medicinal de dimensiuni mari, albastru, pentru a-şi uşura durerile”.

Remnick a confirmat, “era extrem de slab, poate avea în jur de 50 de kilograme, dar ştia încotro se îndrepta”. Noul album al lui Leonard Cohen ‘You Want It Darker’ a fost înregistrat în sufrageria sa, în timp ce muzicianul stătea pe acel scaun medicinal. În cadrul interviului cu Remnick, Leonard Cohen a vorbit despre înmormântarea tatălui său, pe când avea nouă ani. “Înmormântarea tatălui meu a avut loc în casă. Am coborât pe scări, sicriul se afla în sufragerie şi era deschis. Era iarnă. Mă gândeam că trebuie să fie greu de săpat. M-am dus la faţa locului şi mi-am văzut tatăl îngropat. Apoi m-am întors şi m-am dus la dulapul lui şi am găsit un papion. I-am tăiat una dintre funde şi am scris ceva pe ea. Cred că era un soi de rămas bun către tatăl meu şi am îngropat-o în curte. Era o reacţie la ritual.”

În aşteptarea deznodământului, petrecându-şi ultimele clipe din viaţă cu demnitate, Remnick remarcă faptul că Leonard Cohen era incredibil de „gracious”- amabil şi condescendent.