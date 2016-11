Nou record de goluri la un meci de Liga Campionilor

Borussia Dortmund și Legia Varsovia au stabilit, marti seara, un nou record de goluri marcate intr-un meci din Liga Campionilor.

Cele doua formatii au marcat nu mai putin de 12 goluri intr-o partida castigata de Borussia Dortmund pe teren propriu, cu 8-4.

Precedentul record data din noiembrie 2003, cand AS Monaco o invingea pe Deportivo La Coruna, cu 8-3.

Marco Reus cu un hattrick, japonezul Kagawa cu o dubla, Dembele, Sahin si Passlack au marcat golurile Borussiei, echipa care la pauza avea deja 5-2 pe tabela.

Pentru Legia au marcat Prijovic (2), Kucharczyk si Nikolics.

Borussia Dortmund este lidera in Grupa F, cu 13 puncte, urmata de Real Madrid (11). Cele doua echipe se dueleaza in ultima etapa, la Madrid, pentru prima pozitie la finalul grupelor.

Legia si Sporting lupta de asemenea in meci direct pentru locul de Europa League. Cu o victorie pe teren propriu echipa poloneza continua aventura europeana.