“O mână de goluri” marcate de Ioana Borodi

Fetele de la Juniorul încheie sezonul cu o victorie importantă la Şiria în Cupa României.

Elevele lui Liviu Ivasuc şi Călin Domuţa au învins pe AS Piroş Security cu 6-2 şi s-au calificat în faza a 2-a a competiţiei.

La rampă a ieşit din nou Ioana Borodi care a marcat nu mai puţin de …cinci goluri!

“E o jucătoare excelentă iar faptul că e campioană şi la atletism o ajută mult şi la fotbal. Are o viteză foarte bună şi profită mereu de pasele în adâncime date de college” explică antrenorul Liviu Ivasuc care le mulţumeşte jucătoarelor sale pentru acest sezon reuşit.

“Suntem în campionat la trei puncte de lider, în cupă mergem mai departe, e meritul lor şi mă bucur că suntem ca o familie . Totul se face doar din pasiune pentru fotbal” a spus Liviu Ivasuc.

Invitat aseară în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV, antrenorul Dacian Nastai cel care e şi preşedintele AS Juniorul a declarat că din păcate nimeni nu ajută această echipă deşi fetele ar merita din plin să fie sprijinite…” De multe ori punem de la noi , antrenorii, banii de barem şi organizare. Nu am cere mult autorităţilor locale şi judeţene dacă am primi un 20000 lei pe an ca să acoperim arbitrajele şi o parte din deplasări” a spus Nastai care la rândul său le-a felicitat pe fete. “ Fotbalul feminin începe să prindă tot mai mult şi în România. Recunosc că pentru mine e cam ciudat când mă uit la un meci de fete dar am văzut multe faze şi execuţii pe care nici băieţii nu le prea reuşesc” a punctat Nastai.

Legat de meciul de la Şiria, sătmărencele au controlat tot meciul şi s-au calificat în faza următoare după victoria obţinută cu 6-2 (3-0). Ioana Borodi şi-a ajutat echipa cu cinci goluri, reuşite din minutele: 6, 9, 57, 73, 86. Pentru Juniorul a mai înscris Julia Ilyes în minutul 25, jucătoare care pe final a văzut şi cartonaşul roşu. Pentru gazde ambele goluri au fost marcate de Valentina Lupei.

Juniorul: Alexandra Ionescu – Andrea Rakos, Gabriela Bai, Adelina Vidican, Ioana Frangolea, Ivette Szucs, Julia Ilyes, Tania Marc, Andreea Tătăran, Ioana Borodi, Patricia Grad. Rezerve: Katerina Feier, Denisa Oşan. Antrenor: Liviu Ivasuc.

AC Piroș Security a evoluat în formula: Meszaroș – Doroti, Liheț, Porcescu Kolop – A. Balaș, Olariu, Mladin, Dobrea – Mihăilescu, Lupei, plus Bodnar și Muscă

Sezonul de toamnă s-a încheiat pentru sătmărence. Va urma o binemeritată vacanţă până prin luna martie. În prima parte a sezonului 2016-2017 al Ligii I, Juniorul a încheiat pe locul 5 cu 12 puncte (4 victorii) obţinute în 7 meciuri. Iar în Cupa României, sătmărencele sunt calificate în faza a treia. Le dorim vacanţă plăcută şi sperăm să revină mult mai puternice pe teren.