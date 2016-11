O parcare matinală

Mai pe la începutul lunii ne sărea în ochi o postare a unui amic de pe facebook… Cu o parcare matinală undeva prin 14 Mai demnă de o cauză mai bună… E ok să-ţi pui maşina în intersecţie şi pe contrasens şi lângă un…”Cedează trecerea”? Un fel de 3 în 1 ! Numai că e oarecum explicabil gestul omului dacă ne aducem aminte că blocul lângă care e aşezată maşina are niscaiva probleme de rezistenţă. Probleme care nu par a se fi rezolvat deşi din zonă au cam dispărut, timid e drept, despărţitoarele roş-albe din plastic. Aşa că până la urmă din parcarea omului revenim şi noi cu o întrebare. S-au găsit soluţii pentru consolidarea structurii de rezistenţă a blocului? Sau se merge în continuare pe varianta „made by Vatican” cu… DOAMNE AJUTĂ!