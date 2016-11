Patronatele, interesate de programele candidaților la parlamentare

Candidații la alegerile parlamentare au participat ieri la o masă rotundă, în cadrul căreia au avut ocazia să își prezinte programul pe care îl propun în ceea ce privește mediul de afaceri. Masa rotundă, cu titlul sugestiv “Dialog patronate – viitori parlamentari din judeţul Satu Mare” a fost organizată de Uniunea Naţională a Patronatului Român, reprezentanții Uniunii arătându-se interesați de măsurile propuse de fiecare partid în parte.

Organizatorii acţiunii au afirmat că scopul acestei mese rotunde este crearea unui triunghi eficient și benefic pentru județ și țară. Aceștia au subliniat importanța comunicării și a parteneriatului în mediul de afaceri.

”Uniunea Națională a Patronatului din România are o inițiativă, în județele în care deocamdată avem filiale, am demarat o discuție cu viitorii parlamentari pentru că dorim ca în viitor mediul de afaceri, sindicatele și cei care ne vor conduce- Guvernul, Parlamentul, să existe un dialog, să se formeze acel triunghi guvern-patronat- sindicate și parlamentul, care ne asigură legile după care vom lucra în țara asta. Am dori, într-adevăr, ca pe viitor legile să fie mai simple, metodologia de aplicare poate se va rezolva de acum încolo, să fie elaborată exact când este elaborată și legea, să nu mai fie loc de interpretări, și să lucrăm împreună. Să nu trăim în societatea noastră în mod paralel, pentru că scopul este comun: dorim să trăim mai bine în țara asta, dorim să facem lucruri frumoase și, într-adevăr, să facem față competiției internaționale. S-au făcut tratate de pace după anumite conflicte, dar ”războiul” economic continuă, competiția este mare și ne dorim ca și companiile noastre să facă față viitorului”, a spus Tiberiu Markos, vicepreședintele Asociației Economice Germano-Române de Afaceri.

Candidații la parlamentare, prezenți la masa rotundă, au avut ocazia să își expună în fața patronatelor ideile și măsurile pe care doresc să le ia pentru eficientizarea mersului economic. De asemenea, s-a luat în vedere și un posibil parteneriat cu uniunea patronală.

Ioana Simion