Președintele CJ cere o informare în scris din partea Spitalului

În cadrul şedinței Consiliului Județean, desfășurate ieri, s-a ridicat problema bărbatului decedat recent la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, a spus că nu a primit nici o informare în scris, în ceea ce privește cazul bărbatului, în vârstă de 31 de ani, decedat vineri seara la spital.

Pataki Csaba a spus că așteaptă, în continuare, o informare în scris din partea Spitalului Județean Satu Mare.

”Pentru a da un comunicat obiectiv, eu aștept, pe de o parte, o informare în scris din partea spitalului, și din partea altor organe care au început deja cercetările. Altceva, din punctul meu de vedere, ca și instituție care mai mult suntem pe partea de finanțare, și repet încă o dată, dacă stiam de problemă de o săptămâna, dar eu am aflat sâmbătă după masă de la doamna manager, în rest am citit și eu Facebook-ul, am văzut păreri și pro, și contra. Nu am fost ca și instituție, care este văzută de multe ori de spital doar instituție finanțatoare și nu partener adevărat. N-am primit nici o informare în scris, eu pe ce să mă bazez când ne cere să dăm un comunicat? Din păcate, am discutat și am fost sunat de sute de persoane, e o părere subiectivă, eu nu sunt medic, sunt inginer, nu mă pot antepronunța pe ceea ce se întâmplă, și sunt perfect de acord că trebuie să se stabilească organele de specialitate, Colegiul Medicilor, respectiv Procuratura, care cred că are în vizor acest caz foarte grav”, a spus Pataki.

Acesta a afirmat faptul că, atâta timp cât nu are informații concrete, nu se poate pronunța în favoarea sau defavoarea vreunei părți.

”Nu așteptați să mă pronunț în favoarea sau în defavoarea cuiva, mai ales în condițiile în care în acest proces sunt implicate trei entități: Salvarea, Unitatea de Primire Urgențe și Spitalul Județean de Urgență. Noi suntem administratorii Spitalului Județean de Urgență. Deci în această problemă complexă sunt implicate trei entități, și noi suntem administratorii ultimei verigi din acest lanț, care, din păcate, nu a funcționat sau a funcționat cu deficiențe. Asta nu este treaba noastră să decidem”, a mai spus Pataki Csaba.

Consilierul județean, medicul Virgil Enătescu a avut o intervenție în care a subliniat faptul că problemele legate de sistemul medical trebuie lăsate pe seama celor experți, respectiv a medicilor, nu pe seama altcuiva.

”Am auzit acum că fac de gardă acolo și dermatologi, și psihiatri. Unde? În medicina de urgență? Dar se pricep la așa ceva? Au o competență la așa ceva? Este un mare semn de întrebare. Mai lăsați și medicina pe seama medicilor. Și a cui? A celor care se pricep, că și la noi există destui șarlatani, care fac pe medicii. În condițiile actuale, nu vă grăbiți să dați o decizie, nici nu am discutat pe tema acestui caz ultim. Într-o situație atât de gravă, are perfectă dreptate conducerea Consiliului Județean, trebuie cu grijă, cu atenție, văzute toate elementele”, a spus Virgil Enătescu.

Ioana Simion