Probleme cu FRH, dar și cu bugetul pe decembrie

Președintele CSM Satu Mare, Vasile Fogel, a susținut ieri la prânz o conferință de presă în care a încercat să explice cum stau lucrurile la club, care sunt obiectivele și mai ales ce probleme au apărut pe final de an.

În primul rând șeful de la CSM a ținut să răspundă unor acuzații ce i-au fost aduse de persoane care au fost la CSM în mandatul trecut.

” Nu e adevărat că tinerii sătmăreni nu au șansa de a juca la CSM. Handbalistul de la ADEP se antrenează cu noi iar celui de la LPS i s-a transmis în mod eronat că nu e dorit. Eu voi sta de vorbă personal cu părinții lui pentru a lămuri situația” a spus Fogel care a amintit și de faptul că în momentul în care a preluat clubul erau cheltuite deja 2,2 milioane de lei în primul trimestru al anului. ”Pentru a doua parte au rămas 1,1 milioane lei în condițiile în care acum avem 2 echipe în liga națională și două în liga secundă. Nu mă plâng dar vreau să se știe adevărul. Să nu uite unii că anul trecut în decembrie Consiliul local a suplimentat bugetul la CSM cu 900000 lei doar pentru a acoperi restanțele fostei conduceri. Chiar și așa am mai găsit o datorie de 100000 lei” a amintit Fogel care nu înțelege cum de în prima parte a anului s-a putut cheltuit așa o sumă mare în condițiile în care la echipe nu au fost performanțe.

Probleme cu comitetul director

Președintele Vasile Fogel spune că la club e nevoie de o nouă organigramă deoarece și acum CSM –ul funcționează după statul de funcții aprobat la înființare. ” Aș fi vrut să introducem pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu local de săptămâna viitoare și aprobarea noii organigrame. Nu am ajuns la un numitor comun cu cei din comitetul director. ” a explicat președintele CSM Satu Mare.

Acesta susține că i-a trimis un email primarului Kereskenyi pe care poate să-l considere ca o demisie a lui , a contabilei șefe și a antrenorilor de la handbal, volei și baschet.

„Într-un e-mail trimis astăzi domnului primar, după ce am sesizat mai multe aspecte legate de colaborarea cu Comitetul Director, i-am spus să considere acest e-mail ca și demisie a mea, a contabilei șefe și a celor trei antrenori de la handbal, baschet și volei. Nu știu dacă mi-a răspuns, dar cert este că poate o să continui ca președinte până în 3 ianuarie, până la finalul mandatului. Dacă nu, cred că în decembrie voi dispărea. Poate duc munca până la sfârșit, dar sub forma actuală eu nu îmi mai depun candidatura pentru 3 ani jumate, cât ar trebui să am mandat. Eu zic că știu prin ce trec eu și colegii mei de la club, nu este simplu, merită să vedeți ce se întâmplă zilnic, câți vin, câți pleacă” a declarat Vasile Fogel.

Mai e nevoie de 300000 lei

Dacă pentru competiții ar mai fi bani până la finalul anului, în schimb e nevoie de 300000 lei în plus pentru plata salariilor sportivilor și antrenorilor de la cele opt secții. ” Sunt 80 de angajați la club cu sportivi, antrenori și tot ce e nevoie. Am solicitat o suplimentare de 300000 lei pentru a termina anul pe zero. Nu ar fi fost problemă cu acești bani dacă nu eram obligați să plătim 18000 lei chirie la sala LPS, sală care e administrată tot din banii primăriei. În plus mai e și chiria pentru bazinul de înot. Dacă facem un calcul sunt peste 300000 lei pe an…În plus nimeni nu a luat în calcul la începutul anului că vom avea programate etape și din retur în 2016 atât la handbal cât și la baschet ceea ce înseamnă alți bani în plus” a ținut să explice Fogel. Acesta a amintit că a întocmit pentru anul viitor două proiecte de buget. Unul cu sporturi de echipă plus scrimă și altul pentru opt secții. ” Eu nu pot decide singur desființarea secțiilor. O poate face conform statutului doar Comitetul director. Dar dacă ei vor decide acest lucru oalele se vor sparge tot în capul meu și al primarului. Pe de altă parte nu susțin închiderea secțiilor de popice, judo, karate sau înot pentru că ele au performanțe , doar trebuie regândit proiectul” a punctat Fogel.

Divergențe cu Federația de Handbal

Bucuros că elevii lui Varady s-au impus la Călărași, președintele Fogel a ținut să amintească faptul că a promis că dacă se va avea încredere în el și în echipa lui vor veni și performanțele. ”Nu vom retrograda la handbal iar la baschet sper să terminăm pe 4-5. Dar e nevoie de răbdare. Am încredere mare în antrenorii Varady și Araujo că pot face treabă bună aici” a declarat Fogel. Acesta a amintit că va da în judecată FRH deoarece nu înțelege de ce i se mai cere în plus suma de 4000 de euro pentru legitimarea muntenegrenilor Campar și Trifunovic. ” Ei spun că am făcut patru transferuri internaționale, doar că Olah era jucătorul nostru în vară și era sub contract cu CSM. Deci noi susținem că Lazic a fost primul transfer iar Campar și Trifunovic al doilea și al treilea. Am plătit taxa pentru al treilea transfer dar acum ni se cere și pentru a l patrulea ceea ce eu consider că nu e normal” a punctat oficialul de la CSM care e hotărât să meargă în instanță cu orice preț pentru a-și susține punctul de vedere.

