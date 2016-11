Programul de guvernare PSD, prezentat la Satu Mare

Programul de guvernare al PSD a fost prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, la sediul Organizației Județene Satu Mare. La întâlnirea cu presa au fost prezenți președintele Aurelia Fedorca, precum şi candidații Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș, dar și purtătorul de cuvânt, Silviu Sumlas.

Creșteri salariale

După ce a prezentat candidații, purtătorul de cuvânt al PSD Satu Mare, Silviu Sumlas, a arătat că echipa PSD a început deja să aibă întâlniri cu cetățenii din județul Satu Mare în cadrul cărora a fost prezentat programul de guvernare al partidului, amintind și de anularea celor 102 taxe și de faptul că social-democrații susțin creșterea salarială în educație și în sănătate. Acesta a arătat că PSD are un program de guvernare serios, pe când PNL vine în fața cetățenilor doar cu vorbe.

Candidatul PSD la Camera Deputaților, Ioana Bran, a vorbit despre creșterile salariale în sănătate precizând că social- democrații vor pune în aplicare creşterea cu 15% a salariilor din educaţie şi sănătate şi cu 25% a angajaţilor CNAS.

”Vom susţine această creştere în Parlament şi o vom pune în aplicare la guvernare pentru că numai aşa vom aduce mai mulţi români în clasa de mijloc. Mărirea salariilor medicilor trebuie să aibă loc acum nu peste 20 de ani pentru că oamenii aceştia salvează vieţi în România de astăzi, nu în România de peste 20 de ani. Când noi avem o urgenţă ne aşteptăm să fim trataţi imediat. Când medicii au o urgenţă sunt trataţi de tehnocraţi ca şi când ar fi infractori. Acest Guvern vede peste tot oameni care încalcă legea. Acum au dat în judecată şi sindicatele.

Există resurse bugetare din creşterea economică generată de guvernarea PSD, pentru a creşte salariile şi pensiile în următorii ani. Trebuie să aducem această creştere economică în buzunarul românilor, pentru a îi aduce în clasa de mijloc. Bani sunt, dar guvernul nu îi știe folosi. Ministerul Sănătăţii are excedent bugetar pentru că nu a reuşit să utilizeze banii, astfel încât să rezolve nemulţumirile angajaţilor din sănătate. Guvernul PSD a lăsat o lege a salarizării negociată cu sindicatele şi discutată inclusiv cu FMI care ar fi dus la majorări la toate categoriile de bugetari. Guvernul a blocat această lege şi în schimb a introdus o serie de inechităţi prin ordonanţa 20. Ce a făcut PSD luni seara prin modificarea ordonanţei a fost să înlăture aceste inechităţi. Prioritatea pentru 2017 este să trecem legea salarizării şi să o punem în aplicare la guvernare.

Este clar că PNL va menţine blocajul impus de guvernarea tehnocrată. Poziţia liberalilor dovedeşte că PNL nu va creşte salariile când va fi la guvernare. Alina Gorghiu a spus că va dubla salariile medicilor începând cu vara lui 2017. Cine să vă mai creadă promisiunile, când vă opuneţi la o creştere mult mai mică, de 15%”, a mai spus Ioana Bran.

Reduceri de taxe

În continuare, candidatul PSD la Camera Deputaților, Octavian Petric, a vorbit despre adoptarea Legii privind eliminarea celor 102 de taxe.

”PSD a promis şi se ţine de cuvânt! Am promis că vom elimina taxe şi vom reduce birocraţia pentru a ajuta mai mulţi români să ajungă în clasa de mijloc şi ne ţinem de cuvânt. PSD a obţinut marțea trecută o mare victorie pentru clasa de mijloc din România prin eliminarea a 102 taxe nefiscale, printre care taxa radio-tv și timbrul de mediu. Dar președintele Iohannis anunță că nu va promulga legea. PSD oferă românilor 102 argumente pentru a îndrăzni să creadă că viitorul lor este aici, în țara lor. Acest proiect arată, încă o dată, că PSD are un program pentru clasa de mijloc, în timp ce PNL are o singură strategie: ”Jos PSD!”. Social- democrații taie 102 de taxe, în timp ce guvernul tehnocrat anunţă că introduce noi taxe: taxa pe combustibil și o altă taxa plătită direct de către posesorii de autovehicule.

Guvernul Cioloş îi anunţă că le pregăteşte românilor creşteri de taxe si impozite. Este o răzbunare politică şi vă dau câteva argumente: Impactul bugetar al celor 102 taxe nefiscale este de 0,1%. Din punct de vedere financiar, impactul este minim. Impactul în viaţa oamenilor este major. Premierul Cioloş face anunţul după ce a văzut valul de susţinere pe care l-am primit ca urmare a trecerii acestei legi. Pe mine personal m-au sunat zeci de oameni pentru a mă felicita că am trecut această lege.

Guvernarea Cioloş pregăteşte cel mai amplu program de creştere al taxelor de la guvernarea Boc încoace. Au anunţat că vor introduce două noi taxe în locul timbrului de mediu. Acum o lună, ministerul Finanţelor avea în lucru un proiect prin care dubla taxele plătite de cei care muncesc în România. Astăzi premierul Cioloş anunţă şi el că va introduce noi taxe şi impozite”, a afirmat Octavian Petric.

Sprijin pentru fermieri

La rândul său, candidatul PSD la Senat, Gabriel Leș, a vorbit despre Programul partidului pentru sprijinirea fermierilor români.

”Prin acest program, PSD sprijină producătorii români, pentru ca familiile să mănânce anul viitor roşii româneşti şi şuncă românească; nu roşii olandeze/turceşti şi şuncă germană; sprijină tinerii din mediul rural, pentru ca satul românesc să aibă viitor și protejează fermierii români în competiţia cu fermierii străini.Avem și măsuri concrete: De la zero fonduri europene absorbite de guvernul zero tehnocrat, la 9,7 miliarde de euro absorbite; plata la timp a subvenţiilor: un avans pe 15 octombrie, apoi plata regulată pe 1 decembrie şi 31 martie pentru 950.000 de fermieri români; un program amplu de investiţii în extinderea sistemului de irigaţii și încurajarea angajării tinerilor în agricultură prin scutirea angajatului şi angajatorului de toate obligaţiile către stat aferente salariilor pentru fiecare angajator care oferă locuri de muncă noi pentru 3 tineri (sub 35 de ani)”, a declarat Gabriel Leș.

Candidatul PSD a mai arătat că vor fi create 8000 de locuri de muncă prin investiţii prin Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii în agricultură. De asemenea se mai are în vedere un program anual prin care se susţin produsele deficitare, unde importurile sunt foarte mari, cum ar fi tomatele și carnea de proc.

Acesta a mai precizat că va fi elaborat un program de sprijinire a fermierilor români în competiţia lor cu fermierii străini prin eliminarea impozitului pe terenuri agricole lucrate, începând cu 2018, impozit zero pe tractoare şi utilaje agricole începând cu 2018, cadastrarea tuturor terenurilor agricole până în 2020, de către stat și TVA de la 9% la 0% pentru toate materiile prime şi serviciile din agricultură.

PSD are soluțiile corecte

În final, președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, a declarat că PSD arată că are soluțiile corecte pentru români și pentru România.

”Avem candidați pregătiți, dar și un program de guvernare serios. Înainte de toate candidații noștri arată că sunt gata să se bată pentru România şi pentru români, pentru Satu Mare și pentru sătmăreni.

Am avut mai multe întâlniri cu sătmărenii în ultima săptămână pentru a lua pulsul și pentru a ne pune în acord oferta electorală cu necesitățile și dorințele oamenilor. Am constatat din nou că sătmărenii nu-și doresc mai mult decât să aibă locuri de muncă bine plătite, salarii și pensii decente și siguranța zilei de mâine. Și să nu mai fie umiliți”, a mai spus Aurelia Fedorca.

Cristian Stan