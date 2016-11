PRU se află pe un trend ascendent la Satu Mare

Partidul România Unită (PRU) Satu Mare se află pe un trend ascendent la Satu Mare, sau cel puțin asta susține președintele Vasile Ciocan, care este și candidatul partidului la Camera Deputaților pe prima poziție. Acesta a mai afirmat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că în județ există un feed-back pozitiv din partea populației pentru acest partid, că se vorbește tot mai mult despre acest partid.

Construim ceva solid

Vasile Ciocan a precizat că în ultima perioadă au fost semnate sute de adeziuni și că oamenii încep să aibă încredere în el și că PRU are deja pregătiți reprezentanți în toate secțiile de votare din județ. ”Partidul crește de la o zi la alta, atât prin numărul membrilor care semnează adeziuni, cât și prin simpatizanți. Vorbim de sute de oameni care au semnat adeziuni, avem o bază de date nu numai cu numele persoanei ci și cu CV propriu al fiecărei persoane, pentru că ne pregătim să construim ceva solid. Avem o echipă de campanie care lucrează și suntem activi prin toate mijloacele avute la dispoziție. Avem un feed-back pozitiv din partea populației, se vorbește tot mai mult despre noi și, ceea ce este mai important, am identificat o mare masă de oameni care-și spun speranță în noi”, a spus Vasile Ciocan.

De asemenea, Vasile Ciocan a precizat că la nivel național, PRU are liste de candidați complete în 41 de județe din România.

Președintele PRU a mai arătat că, în urma întâlnirilor pe care le-a avut cu cetățenii în județ, a constatat o reacție a acestora împotriva sistemului. ”Sesizăm, de asemenea, o anumită reacție a oamenilor împotriva sistemului, fiind vorba despre politicieni care s-au perindat la conducere și care nu au schimbat nimic. Am făcut parte dintr-un partid care s-a aflat la putere, dar am făcut parte din acea categorie de oameni care au încercat să schimbe ceva din interiorul partidului. Am ajuns la concluzia că într-un partid mai mic pot face mai multe. Suntem înconjurați de oameni care nu au făcut politică până acum dar ei cred în ceva diferit. Este practic masa principală de oameni pe care noi vrem să-i atragem în partid sau să ne devină simpatizanți”, a mai arătat președintele PRU Satu Mare, Vasile Ciocan. Acesta a mai declarat că PRU militează pentru o dezvoltare economică unitară a județului Satu Mare pentru că sunt zone în care sunt investiții mult mai mari decât nevoile.

Încercăm să aducem cetățenii acasă

Prezentă la întâlnirea cu presa, candidatul PRU la Senat din partea organizației Satu Mare, Florica Marchiș, a arătat că foarte mulți cetățeni i-au întrebat de ce nu au fost găsite pîrghii pentru a aduce înapoi în țară românii care lucrează în străinătate. Din acest motiv, familiile se destramă, iar natalitatea a scăzut din această cauză. ”Ar trebui să ne îngrijoreze acest lucru. Ar trebui să ne punem o singură întrebare: ce se întâmplă cu noi în momentul în care vom ajunge la pensie. Dacă noi vom ajunge la guvernare vom încerca să majorăm alocațiile pentru copii. Noi știm că acest partid este capabil să facă platforme pentru a aduce înapoi în țară cetățenii care lucrează în afara granițelor și să fie retribuiți corect. În spatele meu nu este un partid mare dar sunt oameni care se dedică acestui partid. Și noi credem că, împreună, putem să ajutăm la prosperitatea populației județului Satu Mare, să încercăm să aducem cetățenii acasă, să reîntregim familiile și să asigurăm locuri de muncă bine plătite”, a mai spus Florica Marchiș.

Cristian Stan