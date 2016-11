PSD Satu Mare începe în forță campania electorală

Organizația Partidului Social Democrat a susținut, ieri, în prima zi de campanie, o conferință de presă în care candidații la alegerile parlamentare, în frunte cu președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, au abordat câteva subiecte din programul electoral.

Aurelia Fedorca, prima care a luat cuvântul, a spus că echipa de la Satu Mare este puternică și unită, având certitudinea că la finalul acestei luni sătmărenii vor putea face diferența.

”Ne aflăm la începutul unei campanii electorale care se anunță grea, dar pe care o dorim să fie una constructivă. Echipa de candidați PSD va aborda această campanie electorală într-o manieră pozitivă și nu vom intra în dispute cu adversarii noștri politici. Intenția noastră este să ajungem cu programul de guvernare cu care PSD vine în fața românilor în fiecare casă, să le explicăm oamenilor ce vrem să facem pentru ei și cum vedem dezvoltarea țării în viitor. Candidații noștri au avut deja întâlniri cu mii de sătmăreni în perioada precampaniei și au fost primiți foarte bine de oameni. Avem speranța că scorul pe care ni l-am propus pentru aceste alegeri, doi deputați și un senator, este unul realist. Sătmărenii apreciază că PSD vine la Satu Mare cu oameni noi și cu profesioniști, o echipă prin care îmbinăm tinerețea, profesionalismul și experiența. Sloganul nostru este ”Îndrăznește să crezi în România”, iar noi spunem fiecărui român: îndrăzneşte să crezi că viitorul tău este aici, acasă. Obiectivul PSD este să avem mai mulţi români în clasa de mijloc”, a spus președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca.

După multe întâlniri cu sătmărenii, prima pe listă la Camera Deputaților, Ioana Bran a spus că se bucură de faptul că mesajul pe care doresc să îl transmită este bine înțeles de sătmăreni.

”Ne-am întâlnit și cu mulți tineri, care ne-au spus ceea ce știam: că și-au pierdut încrederea în faptul că clasa politică ar avea soluții pentru ei, ca să-și poată croi o viață aici, acasă. Misiunea noastră este să-i convingem că au un viitor acasă, iar noi venim cu soluții pentru ca tinerii să aibă aici un loc de muncă bine plătit, să îşi facă o casă, să îşi întemeieze o familie şi să se alăture clasei de mijloc. Luni am lansat la București programul PSD pentru tineri, iar noi, tinerii social-democrați care candidăm pentru Parlament, ne-am angajat în fața tinerilor să luptăm astfel încât dezideratul generației noastre să devină realitate”, a spus Ioana Bran.

Totodată, Ioana Bran a vorbit despre principalele politici pentru tineri. În continuare vă prezentăm care sunt acestea:

• Posibilitatea contractării unui credit garantat de stat în proporţie de 80%, în valoare de 40.000 de lei (pentru cursuri, chirii, achitarea unui avans pentru achiziţionarea unei locuinţe), a cărui dobândă va fi subvenţionată integral de stat.

• Eliminarea impozitului pe venit pentru tinerii cu salarii medii sub 2.000 de lei pe lună și scăderea impozitului pe venit de la 16% la 10% pentru tinerii cu salarii de peste 2.000 de lei

• Eliminarea impozitului pe venit pentru tinerii care au un PFA şi care înregistrează venituri independente nete anuale mai mici de 24.000 de lei. Eliminarea obligaţiei de achitare a CAS-ului şi CASS-ului pentru tinerii care desfășoară activităţi independente.

• Acordarea unei subvenţii de 1.600 de lei pe an pentru fiecare copil parte a unei familii cu venituri de sub 5.000 de lei pe lună.

• TVA pentru vânzarea/cumpărarea de locuințe va fi eliminat începând cu 1 ianuarie 2018, iar impozitul pentru transferul de proprietăți va fi eliminat pentru sume mai mici de 450.000 lei.

Candidatul Octavian Petric a dezvăluit care sunt cele mai mari proiecte cu care își dorește să intre în cursă.

”Vreau să vă spun că personal vin în fața sătmărenilor cu fruntea sus, la încheierea celor 4 ani de mandat. În urmă cu 4 ani am promis că voi lupta pentru 4 proiecte importante pentru județul Satu Mare, pe care le-am realizat cu succes: 1 – sediul Primăriei Tășnad – construit, 2 – DN 19 Livada – Negrești-Oaș – reabilitat, 3 – Am spus că avem nevoie de al treilea pod și am făcut demersuri pentru alocarea sumelor necesare – acum licitația pentru proiectul tehnic al celui de-al treilea pod a fost adjudecată, 4 – Pentru centura municipiului Satu Mare am depus amendamente și s-au alocat 20 milioane de lei, există finanțare dar, din păcate, autoritățile locale nu găsesc soluții pentru exproprieri. Vreau să aduc în discuție și votul pe care l-am dat luni în Parlament pentru majorarea salariilor pentru personalul din educație și sănătate. A fost un vot corect, în Parlament a existat cvorum, deşi deputaţii PNL au chiulit de la serviciu. În Buget există fonduri – există 29 de miliarde bani ce nu vor fi cheltuiţi, în timp ce pentru această creştere ar fi nevoie de doar 1,8 miliarde. Mai mult, creşterea economică de anul viitor, asigură sustenabilitatea măsurii şi în viitor. România are cea mai mare creştere economică din U.E., ca urmare a măsurilor luate în guvernarea PSD. Este normal ca această creştere economică să se simtă în buzunarul românilor. PSD va susţine această lege şi, dacă românii ne dau încrederea lor, o vom pune în aplicare la guvernare. Contestaţiile la Curtea Constituţională ale Guvernului şi ale PNL sunt un atac împotriva clasei de mijloc”, a declarat Octavian Petric.

Gabriel Leș a precizat că PSD are cuprins în programul de guvernare și majorarea salariilor bugetarilor cu 50%, și că organizația susține legea salarizării unitare.

”A existat o lege negociată anul trecut de Guvernul Ponta, agreată de sindicate, dar nu a mai fost aplicată. De asemenea, în programul de guvernare am prevăzut o creștere a salariului minim și o creștere a punctului de pensie. (PSD propune prin programul de guvernare creșterea salariului minim la 1400 lei în 2017 și până la 1750 lei în 2020, concomitent cu creșterea salariului mediu la 3100 lei în 2017 și la 3.950 în 2020. Creșterea punctului de pensie la 1000 lei în 2017 ajungând la 1400 lei în 2020.) Nu vreau să se creadă că ne luptăm doar pentru personalul din educație și sănătate. Pe de altă parte, vreau să precizez că noi susținem familia tradițională și demersul Coaliției pentru familie de a organiza un referendum. Cei peste 3 milioane de români care au semnat petiţia pentru familia tradiţională nu pot fi consideraţi fanatici religioşi. Este cel mai mare număr de semnături strâns de organizaţii ale societăţii civile pe o iniţiativă în ultimii 26 de ani. Vocea lor trebuie respectată. Considerăm că soluţia este să se organizeze un referendum pentru ca românii să decidă. Vrem ca un astfel de referendum să aibă loc, dar nu concomitent cu alegerile din 11 decembrie din două motive: În primul rând, suprapunerea peste campania electorală ar afecta dezbaterea publică cu privire la familia tradiţională. În al doilea rând, această suprapunere ar afecta şi campania, pentru că românii trebuie să stabilească ce partid are cel mai bun program pentru a transfera creşterea economică în buzunarul oamenilor şi ar aduce mai mulţi români în clasa de mijloc”, a spus Leș. La finalul conferinței de presă, Gabriel Leș a transmis un mesaj de compasiune cu ocazia Zilei Veteranilor, celebrată în cursul zilei de ieri.

”Astăzi, 11 noiembrie, este Ziua Veteranilor, aș vrea să transmitem atât veteranilor de război, cât și familiilor acestora, recunoștință. Vor rămâne veșnic în amintirea noastră. Să nu uităm că ei sunt cei care își dau viața pentru siguranța noastră și pentru securitatea României”, a afirmat Gabriel Leș.

Ioana Simion