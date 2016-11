PSD Satu Mare mizează pe tineri la alegerile parlamentare

PSD Satu Mare vine în faţa sătmărenilor cu oameni noi şi tineri, cu care doreşte să aducă un suflu nou în alegerile parlamentare din acest an. Astfel, lista pentru Camera Deputaţilor este deschisă de Ioana Bran, preşedinte al TSD Satu Mare şi vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene, iar la Senat cu Gabriel Leş, secretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale, un candidat cu o vastă experienţă în administraţie.

Cei doi au fost prezenţi marţi în studiourile Nord Vest TV, la emisiunea Politica Sătmăreană moderată de Mircea Govor, unde şi-au prezentat intenţiile faţă de electoratul sătmărean.

Moderatorul Mircea Govor a punctat faptul că deşi nu a fost inclusă pe lista consilierilor judeţeni PSD Satu Mare, Ioana Bran a reuşit totuşi să fie cap de listă la alegerile parlamentare, fapt ce spune multe despre politica internă a PSD Satu Mare. În vârstă de 30 de ani Ioana Bran a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj –Napoca, deţinând totodată şi un masterat în audit şi expertiză contabilă. Tânăr antreprenor de succes, Ioana Bran a contribuit la dezvoltarea unui brand naţional puternic şi s-a implicat intens în viaţa comunităţii. A intrat în politică la 25 de ani, în anul 2010, şi s-a implicat activ, încă de la început, în viaţa organizaţiei PSD şi în viaţa oraşului Satu Mare. Din postura de consilier judeţean PSD a susţinut cele mai mari proiecte de investiţii care s-au derulat vreodată în judeţul Satu Mare.

„Cred că pot contribui la schimbarea de care are nevoie în momentul de faţă societatea românească. Cred că pot să-i reprezint cu mândrie şi cinste, timp de patru ani, pe cei care mă vor alege şi asta vă asigur nu vreau să sune a demagogie. Cunosc problemele cu care se confruntă cetăţenii acestui judeţ şi cred că menirea noastră este să le dăm de capăt. Doresc ca această campanie electorală să fie una de bun simţ iar votanţii noştri trebuie să ştie că nu vom promite nimic din ce nu putem realiza” a spus Ioana Bran în cadrul emisiunii.

Ea a adus în discuţie şi creșterile salariale în sănătate precizând că social democrații vor pune în aplicare creşterea cu 15% a salariilor din educaţie şi sănătate şi cu 25% a angajaţilor CNAS.

Întors de la Bucureşti unde a îndeplinit funcţia de Ministru Secretar de Stat la Ministerul Apărării Naţionale, Gabriel Leş a vorbit despre Programul partidului pentru sprijinirea fermierilor români. În vârstă de 40 de ani, Gabriel Leş este economist cu specializare în marketing la Universitatea de Vest din Timişoara, absolvind şi un master în managementul financiar contabil. Are o vastă experienţă în administraţia publică şi în politică, ocupând pe rând funcţiile de viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect al judeţului Satu Mare, director al APIA Satu Mare şi până recent secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale.” “În primul rând trebuie să spun că mi-am dat demisia din funcţia de secretar de stat, tocmai pentru a mă putea dedica exclusiv campaniei electorale pentru Senat. Vreau să-i asigur pe electori că PSD are un program foarte aplicat şi nu mizăm pe platforme fictive sau mai ştiu eu ce fiţuici fără nici o acoperire”, a spus Gabriel Leş.

Faptul că a fost director la APIA Satu Mare îl face să fie în temă cu ce greutăţi se confruntă fermierii sătmăreni. “ Am intrat în contact cu 20 000 de fermieri, câţi sunt în judeţ şi le cunosc problemele. Doresc în primul rând să debirocratizez această instituţie deoarece nu mi se pare corect ca un fermier să trebuiască să completeze vreo 35 de pagini pentru a accesa tot felul de fonduri. Sunt sigur că acesta ar trebui să-şi canalizeze energiile spre lucruri mult mai utile.” a spus Leş.

Acesta a mai precizat că va fi elaborat un program de sprijinire a fermierilor români în competiţia lor cu fermierii străini prin eliminarea impozitului pe terenuri agricole lucrate, începând cu 2018, impozit zero pe tractoare şi utilaje agricole începând cu 2018, cadastrarea tuturor terenurilor agricole până în 2020, de către stat și TVA de la 9% la 0% pentru toate materiile prime şi serviciile din agricultură.

Candidatul PSD a mai arătat că vor fi create 8000 de locuri de muncă prin investiţii prin Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii pentru proiecte în agricultură. De asemenea se mai are în vedere un program anual prin care se susţin produsele deficitare, unde importurile sunt foarte mari, cum ar fi tomatele și carnea de porc.

De asemenea, Gabriel Leș a vorbit despre Programul partidului pentru sprijinirea fermierilor români. “Dorim eliminarea impozitului pe terenurile agricole, implementabil din 2018, impozite zero pe utilajele agricole, cadastrarea terenurilor agricole. Ne dorim ca familiile din România să mănânce anul viitor roşii româneşti şi şuncă românească; nu roşii olandeze/turceşti şi şuncă germană; dorim să sprijinim tinerii din mediul rural, pentru ca satul românesc să aibă viitor și să protejăm fermierii români în competiţia cu fermierii străini.Avem și măsuri concrete: de la zero fonduri europene absorbite de guvernul zero tehnocrat, la 9,7 miliarde de euro absorbite; plata la timp a subvenţiilor: un avans pe 15 octombrie, apoi plata regulată pe 1 decembrie şi 31 martie pentru 950.000 de fermieri români; un program amplu de investiţii în extinderea sistemului de irigaţii și încurajarea angajării tinerilor în agricultură prin scutirea angajatului şi angajatorului de toate obligaţiile către stat aferente salariilor pentru fiecare angajator care oferă locuri de muncă noi pentru 3 tineri (sub 35 de ani)”, a mai declarat Gabriel Leș.

În final cei doi candidaţi au afirmat că se vor concentra şi pe electoratul din municipiu unde până acum s-au obţinut voturi mai puţine.

Nicolae Ghişan