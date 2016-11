Remiză pentru CSM, în amicalul cu Poli Timișoara

Handbaliștii de la CSM Satu Mare au jucat sâmbătă dimineață o partidă de verificare în compania colegei de Ligă Națională, Poli Timișoara. Dacă în campionat elevii lui Varady au cedat dramatic acasă , 22-23 după ce Lazic a ratat o aruncare de la 7 m în ultima secundă, acum sătmărenii au reușit să obțină…remiza.

S-a terminat 28-28 cu bănățenii mai buni în prima repriză, 13-15 la pauză…”Au condus și la cinci goluri dar am avut puterea de a reveni noi acum în partea a doua. Un meci foarte bun , am condus în repriza a doua și poate cu puțină șansă am fi reușit să câștigăm. ” a spus secundul CSM-ului ,Albert Kibedi.

De remarcat că la CSM Satu Mare au jucat și noile achiziții. Muntenegrenii Campar și Trifunovic au adus un plus în evoluția echipei și par a fi soluții bune pentru antrenorii Varady și Kibedi.

Au marcat pentru CSM Satu Mare: Campar-6, Rogoz-6, Lazic-4, Morar-3, Stan-3, Suciu-3, Bejinariu-2, Trifunovic-1. Olah și Munea au avut probleme de sănătate și au fost menajați în vreme ce la Poli, vedeta echipei, Fenici nu a făcut deplasarea la Satu Mare acesta fiind convocat la Naționala României.

CSM Satu Mare va juca sâmbătă acasă în Liga Zimbrilor cu liderul HCD Constanța, de la ora 13.