Românii, amatori de operaţii estetice

Românii sunt mari amatori de operaţii estetice, printre îmbunătăţirile pe care le vor femeile şi bărbaţii care trec pragului unui cabinet de medicină estetică aflându-se implanturile mamare, rinoplastiile, intervenţiile de mărire a buzelor şi intervenţiile de remoderare a ploapelor, informează Gândul.

”Există un echilibru în ceea ce priveşte categoriile socio-profesionale care mi se adresează. Cam 40% provin din mediul de afaceri, 40% din media (mai ales persoane a căror imagine ʺvindeʺ), restul de 20% fiind reprezentată de alte categorii sociale. În ultimul timp, am numeroase solicitări pentru chirurgia de remodelare a pleoapelor superioare şi inferioare (intervenţii cunoscute sub denumirea de blefaroplastie superioară, respectiv blefaroplastie inferioară). De asemenea, încă există o tendinţă ascendentă de intervenţii estetice asupra sânilor, atât măriri de sâni cu implante siliconice, cât şi ridicarea sânilor prin mastopexie sau reducţie mamară. Nu în ultimul rând, am constatat o creştere semnificativă a numărului de bărbaţi interesaţi de îmbunătăţirea aspectului estetic al piramidei nazale. Cu peste 20 de ani în urmă, când mi-am început cariera în acest domeniu, operaţia de rinoplastie era solicitată frecvent de doamne şi domnişoare”, spune Noela Elena Ionescu, medic primar în chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă.

Românii nu ţin buzunarul strâns când vine vorba de operaţii estetice. Aceştia dau între 2.500 şi 3.000 de euro pentru un implant mamar, între 1.000 şi 4.000 de euro pentru o lipoaspiraţie, în funcţie de numărul zonelor, şi între 1500- 2000 de euro pentru o rinoplastie. Implantul pentru fese se ridică la 3000 de euro, iar preţul pentru o labioplastie începe de la 950 de euro. Cele mai solicitate operaţii sunt cele legate de chirurgia sânului, după care urmează lipoaspiraţiile, pe locul trei figureză rinoplastiile, care sunt la egalitate cu operaţiile de blefaroplastie (reducerea pielii de la pleoape).

Bărbaţii sunt reticenţi când vine vorba de operaţii estetice. “Domnii solicită frecvent intervenţii de corectarea aspectului şi funcţionalităţii nasului, dar şi lipoaspiraţii, adică extragerea grăsimii în exces din anumite regiuni corporale”, precizează medicul estetician Noela Elena Ionescu pentru Gândul.

Românii nu duc lipsă de imaginaţie nici când emit cereri pentru anumite intervenţii. ”Pacientele îmi solicită frecvent buze ca ale Angelinei Jolie, nas ca al Milei Kunis, fese a la Kim Kardashian. Aceste doleanţe se întâlnesc frecvent, dar, dacă este să vorbim de un caz deosebit, am avut o pacientă de sex feminin care avea sânii mari şi lăsaţi şi îşi dorea un aspect masculin al pieptului. Era de fapt un bărbat captiv într-un corp de femeie, avea barbă şi vocea groasă şi o femeie ca partener de viaţă. Am efectuat operaţia de înlăturare a sânilor, reuşind să-i modelez un piept cu aspect masculin, în prezent pacienta este mulţumită şi a reuşit să îşi reia viaţa socială fără a avea complexe”, adaugă medicul chirurg estetician Panţuru.

În general, operaţiile estetice se adresează persoanelor de peste 18 ani, dar pot exista şi excepţii. “Chirurgia estetică a urechilor decolate (îndepărtate de cap) prefer să o fac la copii înainte de perioada de şcolarizare, iar asta pentru a evita impactul social neplăcut resimţit de micuţi în colectivitate. La astfel de intervenţii, acordul pentru intervenţie şi-l dau părinţii, dar întotdeauna caut să mă asigur că şi copilul îşi doreşte”, mărturiseşte pentru Gândul medicul estetician Noela Elena Ionescu, de la clinica Medlife.

Pacientul ajunge în sala de operaţii după ce a executat în prealabil o serie de analize şi un examen clinic. “În anumite situaţii putem trimite pacientul la psiholog sau chiar la o expertiză psihiatrică, dar, de cele mai multe ori, noi, chirurgii, suntem şi psihologii pacientului’’, afirmă medicul Radu Panţucu. ”Există un tip de pacienţi care suferă de o tulburare numită BDD (body dismorfic disorder) care sunt nemulţumiţi de înfăţişarea lor. Medicul îi poate identifica şi îi poate îndrepta către un psiholog’’, adaugă medicul estetician Florin Juravle.