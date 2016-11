Royal Dance Club a dat lovitura la Naționalele de clase de la Sibiu

Cu doua titluri de campioni, o medalie de bronz, o pereche calificata in finala si una in semifinala Royal Dance Club Satu Mare se află in topul celor mai puternice cluburi din tara.

“E o performanță deosebită pentru clubul nostru și suntem mândri că avem astfel de sportivi la noi. Felicitări lor, părinților și antrenorilor care i-au adus până la acest nivel” spune antrenorul Ovidiu Ignat.

Royal Dance Club Satu Mare a participat în weekend la Sibiu la Campionatul National de Clase H, E,D,C,B si A unde cinci perechi de dansatori de la Royal Dance Club au demonstrat ca prin munca depusa la antrenamente in ultima perioada au adus aceste rezultate excelente .

La campionatul national de dans sportiv au participat peste 600 de perechi din tara iar perechile de la Royal Dance Club au obţinut urmatoarele rezultate la diferite categorii de clasa si varsta;

Marița Ciprian – Bumba Oana locul 1 la clasa B Standard 14-15 ani

Sabău Tudor – Arnauțt Luana locul 1 la clasa E 12-13 ani

Ignat Eduard – Jurcuț Luiza locul 3 la clasa A Latino 16-18 ani

Decsei David – Chereji Iulia locul 5 la clasa C Standard si locul 6 la clasa C Latino 14-15 ani

Râpan George – Torja Cerasela locul 7 la clasa D 14-15 ani

Edi Ignat a promovat în cea mai înaltă clasă

Cu acest loc 3 obtinut la clasa A, Ignat Eduard dupa 8 ani de dans ca sportiv de performanta finalist si semifinalist la campionate nationale si Cupa Romaniei, castigator a mai multor concursuri nationale si internationale a promovat in cea mai inalta clasa de dansator S international, el se alatura astfel celor mai buni dansatori pe care clubul nostru i-a avut in cei 24 de ani de existenta ca Marius Iepure, Roxana Ștefanca, Sorin Mare, Cristina Veibel, Struță George si Horea , Tarța Sânziana.

Ca aceasta promovare sa fie posibila Eduard le multumeste si partenerelor cu care a reusit sa ajunga in aceasta clasa: Anca Feldi, Silvia Ruba, Nadia Nyiki si mai ales actualei partenere Luiza Jurcut.

Meritul le apartine atât sportivilor, parintilor cat si antrenorilor Ovidiu Ignat, Otto Varga, Cordea Mikle Cristian si Marius Iepure.