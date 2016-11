Sătmăreanul care vindecă prin tehnici tibetane şi ceaiuri

Într-o lume actuală nebună în care accentul este pus mai ales pe partea materială mai sunt încă semeni de-ai noştri pentru care partea spirituală primează şi care trăiesc în momentul de faţă plini de recunoştinţă şi acceptare, persoane pline de pace, deschise, utile, încurajatoare. Aşa l-am găsit şi pe Szakacs Botond, căruia, după ce a cunoscut, acum 13 ani, tehnicile Prananadi, viaţa i s-a schimbat în totalitate.

“Soarta a făcut ca timp de 15 ani să lucrez într-o crâşmă, în care am trăit experienţe de viaţă teribile, cu toate nebuniile pe care le poate experimenta un crâşmar. Conştiinţa mea era total adormită însă ştiam că ceva nu era în regulă cu viaţa mea dar şi cu lumea în care trăiam. Doream să înţeleg de ce stau aşa lucrurile, unde greşesc. Îmi puneam sute de întrebări, fără însă să primesc nici un răspuns. Soarta (sau nu) a făcut ca acum 13 ani să fiu prezent la un curs de Prananadi, care mi-a dat trezirea conştientului. N-a fost însă atât de simplu pe cât aţi crede deoarece mi-a trebuit destul de mult timp să percep şi să experimentez cu adevărat ce înseamnă această tehnică milenară”, ne dezvăluie Botond.

Satisfacţiile au venit după nenumăratele ore de curs dar mai ales a exersării tehnicilor. “Maestrul ne spunea tot timpul să nu credem nimic din ce ne spune el ci să experimentăm ce ne spune el. Încet- încet totul a devenit un mod de viaţă, o alegere conştientă, o cale spre desăvârsirea personală, o metodă prin care ii puteam ajuta pe cei dragi şi pe cei din jurul meu, pe cei care isi doreau o schimbare în viaţa lor. A fost o schimbare şi în alimentaţia mea. De atunci nu mai mănânc carne şi nu mai beau alcool, şi vă rog să mă credeţi a fost mult mai uşor decât mă aşteptam. Am devenit mai calm şi mai atent la oamenii din jurul meu. De asemenea, ceea ce altădată consideram muzică am conştientizat că este doar zgomot după cum mi-am dat seama că televizorul nu mai este o parte esenţială a vieţii mele. Nu vreau să sune pompos dar încet am început să-mi fac ordine în viaţă ”ne spune sătmăreanul.

Aflăm astfel că Prananadi este o deschidere a porţilor către spiritualitate. Cunoaşterea, înţelegerea, acceptarea şi iubirea sinelui sunt motivaţii ale revenirii noastre din lumea duală. Prananadi este metoda prin care aceşti paşi ai devenirii spirituale se pot realiza într-un mod conştient. Deşi îşi are originea în tradiţia milenară a Tibetului, Prananadi este o tehnică perfect adaptată vieţii tumultuoase a societăţii moderne. Deşi se adresează occidentalului de azi şi de mâine, Prananadi menţine intacte învăţăturile ancestrale păstrate în mănăstirile tibetane, învăţături transmise în mod direct de un maestru. Prananadi este calea prin care se poate îmbunătăţi starea noastră de sănătate fizică şi psihică. Prananadi este modalitatea prin care viaţa noastră de zi cu zi se reuneşte cu spiritualitatea.

Dacă nu merg sătmărenii în Shambala, vine Shambala la sătmăreni

Toate aceste schimbări din viaţa lui Botond au dus şi la deschiderea unei ceainării, un loc în care oamenii să poată experimenta, olfactiv, tactil şi vizual din atmosfera mistică a lumii orientale. Denumită după tărâmul acelor fiinţe de lumină care au ajuns la un înalt nivel de conştiinţă şi spiritualitate, şi care veghează la evoluţia umanităţii, Shambala Tea&Book, se doreşte a fi o oază de spiritualitate în care sătmărenii să vină să bea un ceai autentic (peste 100 de feluri), să asculte o muzică de relaxare dar şi să citească cărţile cu tematică ezoterică puse la dispoziţie.



“ Motivul pentru care am deschis această ceainărie este acela că ştiam că şi în Satu Mare există oameni care caută acest gen de atmosferă. Vă spun foarte sincer că nu l-am perceput ca pe un bussines ci mai degrabă ca o datorie faţă de semeni. Sunt bucuros să văd că oamenii care intră aici sunt din prima cuceriţi de ce găsesc şi cu atât mai mulţumit să-i văd că au o expresie de bunătate la plecare. Avem peste 100 de feluri de ceaiuri pe care le servim şi în funcţie de starea de spirit a clientului după cum putem să le oferim şi cărţi sau alte suveniruri cu tematică spirituală şi ezoterică. Sper că oamenii care vin la noi se încarcă cu o energie pozitivă care pe urmă o dau mai departe”, ne spune Botond.

Maestru profesor Prananadi

Botond ne dezvăluie că instruirea in Prananadi este deosebit de importantă şi este cu totul deosebită de oricare dintre formele de transmitere a cunoştinţelor care se cunosc în Occident. Ceea ce face această deosebire este iniţierea. În tibetană iniţierea se numeşte lung, ceea ce ar însemna înzestrare, împuternicire, transmitere şi, practic, reprezintă un proces prin care iniţiatul devine capabil să manifeste capacitatea transmisă.

Sătmăreanul este maestru profesor Prananadi şi predă cursuri până la gradul 3. În România se dau 7 grade iar cei mai initiaţi ajung până la 27 de grade.

“Pentru ca cineva să ajungă la gradul 3 e nevoie să urmeze 4 cursuri. Învăţătura primită la primul curs se încadrează în categoria vindecărilor prin punerea palmelor, putând fi aplicată atât pentru noi, cât şi pentru tot ce ne înconjoară, inclusiv pentru plante şi animale. Gradul 1 se dovedeşte extrem de simplu – poate fi însuşit chiar şi de către copii. Iniţierile primite la cursul de gradul 1 ne înzestrează cu capacitatea de a ne încărca cu energia universală vindecătoare şi de a o transmite şi altora. La gradul 2 discipolul primeşte tehnici mai avansate cu care poate să trimită energii binefăcătoare şi la distanţă. La cursul de gradul 2 se învaţă şi se constată că, pentru a pune capăt unor probleme fizice sau psihice este nevoie de diferite calităţi ale energiei, care să acţioneze la nivelele emoţional şi mental. Gradul 3, numit şi grad de maestru, are un nivel energetic, spiritual, extrem de înalt şi conferă instrumente deosebit de eficiente în vederea vindecării şi a autodezvoltării. Tehnicile însuşite la gradul 3 au efect, mai ales, asupra cauzelor mentale ale bolilor.” ne mai spune Botond.

Dintre efectele binefăcătoare ale tratamentelor Prananadi amintim: atenuează stresul şi linişteşte, are efect de vindecare la nivel emoţional şi mental, detoxifică, stimulează procesele de autovindecare ale organismului, măreşte potenţialul de energie vitală, tonifică şi vitalizează, ajută la regenerarea celulelor şi a ţesuturilor după fracturi, intervenţii chirurgicale, traumatisme, aduce funcţionarea organismului la parametri optimi şi multe altele.

Nicolae Ghişan