Sătmărenii cer reducerea cotei de impozitare

Persoanele fizice autorizate din Satu Mare solicită o reducere a cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale la 0,2%, de la circa 1,5% cât este în prezent. Reprezentanții DITL spun că mai jos de 0,7% nu se poate. Discuții privind reducerea cotei de impozitare pentru astfel de clădiri au fost purtate în cadrul dezbaterii publice care a avut loc, ieri, la sediul Primăriei Satu Mare. Proiectul de hotărâre cu reducerea cotei de impozitare va fi supus spre aprobare Consiliului Local în următoarea ședință.

În alte orașe s-a putut

Dezbaterea publică a fost inițiată de directorul unei bănci din Satu Mare, Adelin Ghiarfaș, cel care în primăvara acestui an a elaborat o petiție on-line cu privire la reducerea cotei de impozitare.

Primul care a luat cuvântul a fost primarul Kereskenyi Gabor care a spus că reducerea cotei de impozitare la 0,7% s-a decis în urma mai multor simulări și se află în concordanță cu realitățile economico-financiare ale municipiului Satu Mare. ”Am considerat că această propunere este una sustenabilă de a diminua cotele pentru clădirile nerezidențiale pentru persoanele fizice. Am considerat că este de datoria noastră să reparăm greșelile făcute de administrația anterioară. Știm cu toții, noi, împreună cu mai mulți colegi, am tras niște semnale de alarmă încă din luna februarie a acestui an, și imediat ce am luat mandatul, am solicitat colegilor de la DITL să facă aceste simulări să vedem ce putem face în așa fel încât să propunem în fața Consiliului Local un proiect sustenabil pentru 2017,”.

În continuare, Adelin Ghiarfaș a arătat că s-a încercat în primăvara acestui an un demers similar dar nu a avut succes. De asemenea, consideră că reducerea propusă de actuala administrație a Primăriei nu este suficientă.

”Actuala administrație a propus o reducere de taxe, dar în condițiile actuale tot am fi în topul municipiilor din punct de vedere al nivelului taxelor. Zalăul a propus o cotă de 0,3%, fără cotă adițională, Clujul – 0,2%, fără cotă adițională, Oradea – 0,7%, Bistrița de 0,2%. Părerea mea este că ar fi benefică stabilirea unei cote de impozitare de 0,2% pentru municipiul Satu Mare, lucru ce ar duce la creșterea masei impozabile. La actualele cote, lumea a căutat diferite tertipuri pentru a plăti mai puțin. Aceste decizii se iau în urma unor studii de impact făcute de către Direcția Economică din cadrul Primăriei Satu Mare nu de către DITL”, a spus Ghiarfaș.

0,7% nu e suficient

Și ceilalți participanți la dezbatere au susținut propunerea făcută de Adelin Ghiarfaș. Unii dintre ei au fost mult mai radicali spunând că, în cazul în care cota de impozitare nu va fi redusă la 0,2% atunci vor fi nevoiți să plece din municipiul Satu Mare.

În condițiile în care din cele 8.000 de persoane fizice autorizate care ar fi trebuit să declare dacă au sau nu activitate economică în locuință, doar 2.500 au făcut-o, directorul DITL spune că reducerea de la 1,5% la 0,7% a cotei de impozitare pentru clădirile nerezidențiale este cât se poate de bună, și că este vorba despre o relansare fiscală benefică pentru aceste persoane. Decizia va fi luată la viitoarea ședință a Consiliului Local Satu Mare.

Cristian Stan