Se mai joacă o etapă în fotbalul județean

Comitetul Executiv al Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare s-a întrunit ieri în şedinţă extraordinară pentru a stabili dacă sezonul de toamnă continuă. Cu prognoza meteo pentru următoarele 10 zile în față , membrii comisiei au considerat că la 10-11 grade câte sunt anunțate în acest week-end se mai poate juca… Iar apoi, după runda din week-end, la cererea echipelor, Liga a 4-a și liga a 5-a va continua la primăvară.

”Mi se pare firească decizia Comitetului executiv. Și cei de la liga a 2-a cer oprirea campionatului la finalul acestei luni, așa că de ce ne-am grăbi noi la nivel de județ?”, a spus Sanyi Vincze, membru în Cex. AJF Satu Mare.

Astfel, în Liga a IV-a Elite se vor juca sâmbătă şi duminică (19, 20 noiembrie) meciurile etapei a 11-a, ultima a turului, iar dacă vremea o permite, meciurile amânate zilele trecute se vor disputa săptămâna viitoare (26 sau 27 noiembrie).

În seriile Ligii a IV-a şi ale Ligii a V-a se vor juca sâmbătă şi duminică (19, 20 noiembrie), meciurile amânate în 13 noiembrie după care se pune punct sezonului de toamnă.

Aşadar, anul acesta vom mai avea in elite meciurile:

Etapa 11 (19, 20 noiembrie)

• Luceafărul Decebal – Unirea Tăşnad

• Victoria Apa – Recolta Dorolţ II

• Viitorul Vetiş – Energia Negreşti

• Talna Oraşu Nou – Ştiinţa Beltiug

• Crasna Moftinu Mic – Turul Micula

• CSM Victoria Carei – Voinţa Doba

Restanţe etapa 10 (dacă vremea permite, 26, 27 noiembrie)

• Turul Micula – Viitorul Vetiş

• Recolta Dorolţ II – Talna Oraşu Nou

Liga a IV-a

Restanţe etapa 10 (19, 20 noiembrie)

Seria A

• Someşul Cărăşeu – Voinţa Lazuri

• Viile Satu Mare – Someşul Odoreu

• Unirea Păuleşti – Speranţa Halmeu

• FC Certeze – Dari Lipău

• AS Livada – Dacia Medieşu Aurit

• Someşul Oar – Venus Dumbrava 2-1 (meci jucat în 12 noiembrie)

Seria B

• AS Căpleni – Voinţa Babţa

• Frohlich Foieni – Real Andrid

• Vulturii Santău – Unirea Pişcolt

• Stăruinţa Berveni – Fortuna Căpleni

• Schamagosch Ciumeşti – Olimpia Domăneşti

• Recolta Sanislău – Schwaben Cămin

Liga a V-a

Restanţe etapa 10 (19, 20 noiembrie)

Seria A

• Victoria Tiream – Crasna Craidorolţ

• AS Ghenci – Chesi Hodod

• Platanul Marna – Olimpia Căuaş

• Viitorul Lucăceni – Dacia Supur 4-0 (meci jucat în 12 noiembrie)

Seria B

• Atletic Craidorolţ – Agri Agriş

• Recolta Dorolţ III – Prietenia Crucişor

• Cetate Ardud – Unirea Bercu

• Ugocea Porumbeşti – Codreana Homoroade

Vom avea alegeri la AJF Satu Mare

Așa cum în premieră s-a discutat acum o săptămână, la emisiunea Politica sătmăreană de la Nord Vest TV în care invitat a fost președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi, la nivel de asociație vor avea loc luna viitoare alegeri.

Comitetul Executiv al AJF Satu Mare a decis ca pe 17 decembrie să se desfășoare Adunarea Generală de alegeri. ” Oricum mandatul nostru se termină în ianuarie așa că ar fi mai bine ca noua conducere să preia asociația de la începutul anului și nu din februarie sau martie” au explicat membrii Comitetului Executiv.

Depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte și cele două de vicepreședinte se poate face din 21 noiembrie până pe 5 decembrie la sediul AJF. Unde se pot afla amănunte și despre condițiile de participare…