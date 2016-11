Sentimente și trăiri transpuse pe hârtie

O dublă lansare de carte va avea loc în această după amiază, în municipiul Satu Mare, a cărui autor este domnul profesor Teodor Curpaș. Toți iubitorii de cultură și literatură vor putea participa la prezentarea unui volum de poezii și a unei cărți tradiționale.

Volumul de versuri ”Veșmântul poeziei” dorește să transmită cele mai profunde trăiri ale autorului, dorind să îi provoace pe cititori la un joc de imaginație și empatizare.

”Un număr de 150 de poezii, adunate în volumul acesta, în care, prin poezie, mi-am pus sufletul pe palme și am căutat să aibă destinatar. Fiecare poezie are un destinatar. Întotdeauna am considerat că poezia trebuie să transmită ceva, iar cititorul să se regăsească, într-un fel sau altul. Creând o imagine artistică, prin poezie, cred că pot transmite câteva sentimente, gânduri, idei, trăiri sufletești, pe care oamenii le iau de bune și poate mulți dintre ei se pun în situația de a trăi acele momente”, a spus Teodor Curpaș.

Ajunsă la al optulea volum, cartea ”Oameni și Fapte” transpune în rânduri viața celor care, în viziunea autorului, merită să fie numiți eroii județului Satu Mare.

”Am reușit să cuprind în el o serie de lucruri deosebit de interesante, cu câteva personalități ale județului, din toate domeniile. Cred că am mai reușit să găsesc la eroii cărții lucrurile pozitive din viața lor, din activitatea lor, și m-am bazat pe acestea, și am făcut la fiecare un portret pe care îl merită și care rămâne pentru toată viața. O parte dintre ei nici nu se gândesc că au ajuns eroii cărții”, a mai spus autorul cărții.

Alături de Teodor Curpaș, fostul său elev, Tărcean Vasile, în acest moment cântăreț de operă în Germania, va lansa un volum de versuri. Începutul lansării va fi alcătuit dintr-un moment artistic deosebit, în care cei prezenți se vor putea desfăta sufletește.

Lansarea va avea loc la Restaurant ”Miorița”, de la ora 16.00, unde sunt așteptați toți iubitorii de poezie și oamenii de cultură ai județului Satu Mare.

Ioana Simion