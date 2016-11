Șezătoare codrenească

Asociația Județeană a Pensionarilor, din județul Satu Mare, a organizat, în cursul zilei de ieri, o șezătoare cu prilejul lăsării secului de Crăciun. Șezătoarea a fost una specifică județului Satu Mare, respectiv zonei Codrului.

”Noi am făcut un proiect, prin Consiliul Local, și astfel am reușit să facem o șezătoare din Codru. Am dorit să ne amintim de trecut, de obiceiuri, dar în mod obligatoriu, să transmitem aceste lucruri și aceste frumoase datini celor care vor veni după noi. Am hotărât să invităm un grup din Lipău, copii foarte talentați, pe care noi i-am văzut în diferite situații, inclusiv la ei acasă. Vreau să cred că acest moment va fi de bun augur”, a spus Livia Haidu, președintele Asociației Județene a Pensionarilor.

Ioana Simion