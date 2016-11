Soțul unei sătmărence, cel mai bun bucătar din România

Finala competiției ”Chefi la Cuțite” a avut loc marți, iar câștigătorul celui de-al doilea sezon este Cristian Florin Voicu, soțul unei sătmărence, care mărturisește că a reușit să obțină victoria deoarece și-a dorit foarte mult acest lucru.

Cristian Voicu a spus că o dorință mare pe care o avea era aceea de a se întoarce în țară, împreună cu familia sa.

„Mi-am dorit de mult să ne întoarcem, iar acum a venit momentul. Când am auzit că sunt câștigător m-am bucurat foarte mult. Mi-am dorit enorm să câștig, chiar dacă la un moment dat îmi pierdusem această speranță. Prin minte mi-a trecut că după toate încercările grele din emisiune și supărările, am izbutit și am câștigat. Mi-am împlinit visul și mi-am făcut familia mândră și fericită”, a declarat Cristian Voicu. Acesta spune că motivația și dorința puternică l-au ajutat să iasă învingător.

„Eu cred că am câștigat pentru că mi-am dorit cel mai mult asta, am luptat enorm, am avut un plus – echipa care m-a ajutat foarte mult și cred că și energiile pozitive ale tuturor susținătorilor mei au contat. Și că de data asta am fost mai bun”, a mai adăugat Cristian.

În ceea ce privește mentorul său, Cristian Voicu a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. „E un Chef adevărat. Mi-a plăcut că în momentele din timpul probei ne trata ca pe niște subalterni și era dur cu noi, pentru ca atunci să nu fim copleșiți de emoții și să dăm tot ce putem. Dar în afara concursului și atunci când aveam pauze ne-a fost mai mult decât lider, ne-a fost prieten, prin toate glumele făcute și toate sfaturile date”, a spus Cristian Voicu.

Într-un mesaj, postat pe un site de socializare, soția câștigătorului, sătmăreanca Martina Voicu, transmite tuturor mulțumiri pentru sprijin.

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de soțul meu în acest concurs. Vă mulțumesc că ați crezut în el și în sinceritatea lui. Am văzut din păcate câtă lume rea există, oameni invidioși care au scos vorbe urâte! Poate pentru unii el nu este un învingător dar asta nu mai contează! Eu știu ce am acasă, eu cunosc acest suflet și nimeni nu va reuși să ajungă atât de departe, ca să se lămurească! Dar, gura lumii nu o poți opri, răutatea și invidia, prostia și nici nu vom încerca. Cei care cred în el și îl cunosc, contează! Pentru asta vă mulțumim! Restul e Can Can”, se arată în postarea sătmărencei.

Ioana Simion