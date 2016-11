Stanciu, inclus în echipa ideală a săptămânii

Nicolae Stanciu, care a reușit să înscrie primele două goluri de la Anderlecht în victoria categorică cu Mainz, scor 6-1, a fost inclus în echipa ideală a etapei a patra a grupelor Europa League, a anunţat, vineri, site-ul oficial al UEFA.

De doar 9 minute a avut nevoie fostul stelist pentru a destabiliza defensiva nemţilor. După o acţiune purtată în banda dreaptă, în urma unei pase a lui Chipciu, internaţionalul nostru l-a văzut ieşit pe portar şi a trimis un şut centrare în careul advers, care l-a prins pe picior greşit pe Lossl.

Stanciu şi-a definitivat opera în minutul 41, când, după o pasă decisivă a aceluiaşi Chipciu – revenit după accidentare – a înscris din nou. Fostul şeptar al roş-albaştrilor a primit o pasă excelentă în banda dreaptă şi, deşi avea varianta să centreze, a întors pentru Stanciu. De la marginea careului, internaţionalul nostru a tras plasat, la colţul lung, fără speranţe pentru goalkeeperul advers.

”Sunt foarte fericit că am reuşit să marchez. Este adevărat că la primul gol am vrut să centrez. Dar un gol este un gol şi plăcerea este aceeaşi întotdeauna. Este mai puţin important modul în care reuşeşti să-l înscrii. Dacă al doilea gol este tipic Stanciu? Nu ştiu, dar vreau în primul rând să-i mulţumesc lui Chipciu pentru pasă, am preluat şi am lovit”, a declarat Nicuşor Stanciu după meci.

Echipa ideală a etapei a doua a grupelor Europa League este următoarea: Fahrmann (Schalke 04) – Curuksu (Osmanlispor), Sadygov (Qarabag), Van Dijk (Southampton) – Taison (Șahtior Donețk), Stanciu (Anderlecht), Giuliano (Zenit Sankt Petersburg), Hwang (Red Bull Salzburg) – Sow (Fenerbahce), Aduriz (Athletic Bilbao), Dzeko (AS Roma).

”Acesta nu este un nou început, pentru mine noul început a fost acum două luni. Întotdeauna am încercat să-mi ajut echipa în timpul meciurilor, iar acum recompensat”, a mai spus Stanciu, declarat omul meciului de către UEFA.