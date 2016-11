Stomatologii cu experiență pleacă din Satu Mare

Președintele Colegiului Medicilor Dentiști, filiala Satu Mare, Cosmin Rațiu, a precizat ieri, într-o conferință de presă, că, din cauza impozitelor prea mari pe care trebuie să le achite către bugetul local, mulți colegi de-ai săi au plecat sau sunt pe picior de plecare. El a mai precizat că pleacă din Satu Mare colegii cu experiență și vin cei tineri, fără experiență.

Impozit mare

Cosmin Rațiu este de părere că vinovat de această situație este impozitul mare care trebuie achitat la bugetul local pentru clădirile nerezidențiale. ”Satu Mare este singurul municipiu reședință de județ din România care are atât de mari impozite. Am încredere în actuala conducere a Primăriei Satu Mare. O cotă de 0,2% ar fi cea mai potrivită. Maxim ceea ce putem suporta este 0,4%. Dacă s-ar reduce cota de impozitare am convingerea că va crește numărul celor care ar și plăti aceste impozite și, cu siguranță, ar crește și încasările la buget”, a mai spus Cosmin Rațiu.

El spune că din acest motiv au fost colegi care au plecat din Satu Mare și că au plecat colegi cu experianță și au venit alții tineri, fără experiență. ”Avem colegi care și-au vândut afacerea și au plecat unii în Franța, alții în Ungaria sau în alte orașe din țară. Mai avem colegi care nu mai pot suporta aceste cheltuieli și sunt pe picior de plecare. Doar în ultima lună au plecat din Satu Mare trei colegi. Este adevărat, au mai venit și alții. Dar, din păcate, ne pleacă colegii cu experință, și vin alții noi, care abia au terminat facultatea, fără experiență”, a precizat Rațiu.

În prezent, cota de impozitare pentru clădirile nerezidențiale, unde medicii dentiști își au cabinetele, este de 1,5%. Primăria Satu Mare a decis reducerea acesteia la 0,7%. Cosmin Rațiu spune că și așa este prea mare. Președintele Colegiului Medicilor Dentiști a mai precizat că, pentru un cabinet medical, dacă în 2015 a achitat un impozit de 350 de lei, în 2016 acesta a fost de aproape 4.000 de lei.

Balul medicilor stomatologi

Tot cu aceeași ocazie, Cosmin Rațiu a arătat că sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 19.00, va avea loc Balul Medicilor Stomatologi la care și-au anunțat până acum participarea peste o sută de persoane. ”Ne folosim de acest prilej pentru a ne întâlni, a discuta și a ne cunoaște mai bine unii pe alții”, a precizat Rațiu. Prezentă la întâlnirea cu presa, vicepreședintele Colegiului Medicilor Dentiști Satu Mare, Oana Datcu, a trecut în revistă câteva dintre competențele medicilor stomatologici, adăugând faptul că, în cursul acestui an, au fost organizate și două cursuri de perfecționare la Satu Mare.

Cristian Stan