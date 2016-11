Subiecte de meditaţie pentru viitorii parlamentari

Am întâlnit sătmăreni, în drumurile mele de jurnalist, care erau indignaţi de faptul că nu sunt legiferate anumite condiţii necesare şi suficiente pentru ca un candidat să poată deveni parlamentar. Unii dintre ei spuneau că în actualul Parlament sunt senatori şi deputaţi, care au lucrat în comisiile de specialitate, dar nu aveau pregătirea şi nici experienţa necesară pentru a analiza cu profesionalism documentele aferente unor proiecte de legi. Se spune că aceşti parlamentari au funcţionat doar ca un fel de “marionete”, iar liderii politici le-au spus ce să voteze sau ce să nu voteze…Prin analogie, aceşti sătmăreni spuneau că în momentul în care doreşti să te angajezi, la o firmă privată sau la o instituţie de stat, angajatorii doresc să ştie ce studii de specialitate ai în domeniul în care doreşti să te angajezi şi dacă ai o experienţă profesională. Cum e posibil că pentru candidaţii, care aspiră să devină senatori sau deputaţi, nu se impun prin lege anumite criterii de selecţie, înainte de a ajunge pe listele electorale? Sătmărenii sunt convinşi că în fiecare partid există oameni cu pregătire şi experienţă profesională adecvată pentru calitatea de parlamentar.

Alegătorii s-au săturat de “cultul personalităţii” ! Ei vor să fie convinşi de viitorii parlamentari, prin programe sustenabile, că trebuie şi este necesar să meargă la vot. Nu vor să mai rostească cuvintele lui I.L.Caragiale: eu m-am dus la vot dar din urnă “iese cine trebuie”. Cred că în această campanie electorală, partidele politice ar trebui să înţeleagă că nu disputele deşănţate şi „loviturile sub centură” sunt decisive pentru a avea succes în urma voturilor. Celebrele atacuri la persoană creează confuzie în mintea alegătorilor, cel puţin acest lucru l-am remarcat din discuţiile pe care le-am avut cu unii dintre ei în campaniile electorale precedente. O astfel de campanie electorală, plină de lupte “corp la corp”, lasă impresia electoratului că unii se zbat “pentru ciolan” şi nu pentru a deveni cu adevărat reprezentanţi din partea poporului în Parlamentul României.

Oamenii din popor aşteaptă de la viitorii parlamentari soluţii rapide legislative, care să le rezolve problemele. Spun oamenii că vor “soluţii rapide” pentru că procedurile sunt stufoase şi excesiv de birocratice. De exemplu, pensionarii acum au nevoie de medicamente compensate şi pensii decente! Nu peste un an, doi sau 10 ani… Pentru pensionari fiecare zi, lună sau an sunt vitale. De asemenea, mediul de afaceri are nevoie de soluţii la problemele specifice acestuia, iar una dintre cele mai importante se referă la relaxarea fiscală. Tinerii au nevoie de perspective, care se pot crea printr-un pachet de legi încurajator.

Transparenţa bugetului statului ar trebui prezentată în permanenţă parlamentarilor. Nu de alta, dar unii politicieni spun să fie reduse salariile şi pensile, că nu sunt bani la buget, în timp ce alţii afirmă că au majorat salariile în timpul guvernării lor şi bugetul, culmea, a rezistat. Politicenii care afirmă că nu sunt bani la buget se pare că au alte priorităţi, în timp ce politicienii care au de gând să mărească salariile şi pensiile afirmă că se poate şi că efortul bugetar nu este atât de mare. Tare greu îi este alegătorului să mai înţeleagă cine ţine cu poporul sau cine este împotriva lui şi pe ce se cheltuiesc banii de la bugetul de stat… De pe margine, alegătorii se uită la aceste schimburi de replici, emise de oamenii politici, ca la un meci de tenis de masă. Ce să mai creadă pensionarii, salariaţii şi pensionarii de boală ? Oare, acest popor poate fi transformat de interesele de culise în minge de ping-pong ? Avem nevoie de parlamentari, care să lucreze cu adevărat pentru poporul român, nu pentru trădătorii de neam şi ţară!

Dumitru Ţimerman