Susținere la nivel înalt pentru candidații PSD Satu Mare

Secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, și președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, s-au aflat ieri în vizită în județul Satu Mare pentru a susține candidații PSD Satu Mare la alegerile din 11 decembrie.

Dis-de-dimineață, cei doi oaspeți, împreună cu președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și candidații Ioana Bran, Octavian Petric și Gabriel Leș, au vizitat ”Plastica, o fabrică din Parcul Industrial din Satu Mare, care are 50 de angajați și produce mase plastice, fiind una dintre cele mai mari și moderne fabrici de acest gen din țară.

“Am avut întâlniri destul de multe cu cetăţenii judeţului Satu Mare, atât în piaţa agroindustrială, cât şi în fabrici, dar bineînţeles am venit şi în centrul oraşului. Concluzia este că ne primesc bine sătmărenii pentru că ei au înţeles că PSD este singurul partid care are un program de guvernare serios, dar şi faptul că avem candidaţi serioşi, oameni noi şi oameni cu experienţă, pe Ioana Bran, Gabriel Leş şi Octavian Petric. Ne-am întâlnit cu mii de sătmăreni, am deschis uşile, am avut foarte multe întâlniri în judeţ cât şi în municipiul Satu Mare. Le-am ascultat problemele, în mare parte sunt problemele care se pliază programului nostru de guvernare, dar avem şi probleme specifice ale judeţului nostru, care o să avem grijă ca ele să găsească rezolvare după ce o să câştigăm alegerile din 11 decembrie şi o să reuşim să facem o majoritate să ajungem la guvernare”, a spus Aurelia Fedorca.

Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților, a avut numai cuvinte de laudă la adresa candidaților PSD Satu Mare. Acesta a arătat faptul că i-au fost confirmate lucrurile bune pe care le știa despre organizația PSD Satu Mare, respectiv organizarea acestora.

”Sunt nişte oameni serioşi, care cunosc problemele sătmărenilor şi sunt oameni care pot veni cu soluţii. Trebuie să demonstrăm că programul nostru de guvernare răspunde la multe probleme cu care se confruntă sătmărenii. Într-adevăr valul de simpatie pro PSD a ajuns şi a crescut foarte mult şi la Satu Mare, deci oamenii sunt conştienţi în acest moment că singurul partid responsabil este PSD-ul. Şi de aceea eu am încredere că atât cei doi colegi de-ai mei care vor veni în Camera Deputaţilor, cât şi viitorul senator Gabi Leş, vor fi nişte oameni care vor duce mesajul sătmărenilor”, a spus Florin Iordache.

Secretarul general al PSD, Marian Neacşu, a spus că a dorit să fie prezent în municipiul Satu Mare pentru a vedea care este pulsul și, mai ales, în ce mod organizația PSD Satu Mare relaționează cu oamenii. Ceea ce a găsit în județul nostru i-a lăsat deputatului numai impresii pozitive.

“ Suntem de departe cel mai bine organizat şi structurat partid din România, avem cea mai bună structură organizatorică, avem cea mai bună relaţionare cu oamenii, dar e foarte important să vedem în ce măsură se stabileşte şi feed back-ul, în ce măsură înţeleg oamenii acest lucru, în ce măsură oamenii sunt participativi. Din perspectiva asta pot să spun că sunt foarte mulţumit de ce am văzut aici la Satu Mare, la fel de mulţumit sunt de ce am văzut la Maramureş şi alaltăieri la Bihor, deşi tematicile sunt uşor diferite, pentru că şi judeţele sunt cu elementele lor de specificitate. Sunt problematici cu caracter general, dar sunt şi problematici speciale care trebuie tratate ca atare. (…) Cei trei prezenţi aici, şi Ioana, şi Gabi, şi Tavi, sunt sătmăreni, aici s-au născut, au crescut. Unul din lucrurile care mi-a făcut mare plăcere să-l observ astăzi este că ei sunt oameni foarte cunoscuţi în comunitate. Erau simţiţi ca oameni de-ai locului şi cetăţenii cu care ne-am întâlnit aveau încredere în ei. Mai mult decât atât, şi le-am spus şi lor, este o echipă foarte empatică, am văzut că relaţionează foarte bine cu cetăţenii, cetăţenii relaționează foarte bine cu ei şi sunt deschişi, participativi”, a spus Neacșu.

De subliniat este faptul că articolul publicat, ieri, în cotidianul Gazeta de Nord-Vest referitor la vizita secretarului general al PSD, deputatul Marian Neacşu, şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a fost menționat în conferința de presă, secretarul general PSD evidenţiind faptul că s-a bucurat să vadă în articol o declarație, de la ultima sa vizită în municipiul Satu Mare, în care preconiza că organizația PSD va obţine la alegerile parlamentare cel mai bun scor.

Ioana Simion