Tăriceanu: Nu cred că Dacian Cioloș are ce să mai caute în fruntea Guvernului după alegeri

Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă seara, la Antena 3, că nu crede că Dacian Cioloș are ce să mai caute în fruntea Guvernului după alegerile din decembrie.

“Asta numai în cazul în care acceptăm cu toții că, de fapt, trăim într-o butaforie numită democrație și în care votul nu mai are nicio relevanță și punem atunci pe cine îi place Președintelui. Că-l cheamă Dacian Cioloș sau Gigel mai știu eu cum, nu are nicio importanță. Nu. Eu nu cred că o astfel de formulă, chiar cu artificiul ăsta pe care l-a făcut PNL-ul pentru a-și salva imaginea și pielea la alegeri, de a-l propune prim-ministru, nu cred că Dacian Cioloș are ce să caute ca prim-ministru”, a precizat Călin Popescu Tăriceanu întrebat fiind de moderatorul emisiunii dacă îl vede pe Dacian Cioloș ca prim-ministru și după 11 decembrie.

Tăriceanu a mai spus că șeful statului va trebui până la urmă să respecte votul popular.

Întrebat dacă îi va mai solicita în perioada următoare lui Klaus Iohannis “să clarifice dacă va respecta rezultatul votului”, Tăriceanu a afirmat că șeful statului va trebui, până la urmă, să răspundă la acest lucru.

“Această întrebare cred că nu este numai întrebarea mea, este întrebarea tuturor românilor care își doresc ca votul lor să nu fie desconsiderat. Până la urmă, într-un fel sau altul, că o va spune direct sau indirect, Iohannis va trebui să răspundă la această întrebare, mai exact modul în care va face desemnarea premierului. Președintele, acum, sigur că am văzut, este agent electoral pentru PNL și încearcă, probabil, prin declarațiile pe care le face (…) să îndepărteze anumiți alegători de la vot, de la urnă. (…). Ei bine, eu continuu să cred că românii sunt suficienți de inteligenți și conștienți de puterea pe care o au, care este votul, și vor veni să-și exercite acest drept fundamental pentru a face alegerea pe care ei o consideră necesară. Președintele, conform Constituției, este obligat să țină cont de votul popular. Nu poate trece peste acest lucru”, a afirmat Tăriceanu.