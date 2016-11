Tradiţia oieritului din Ţara Oaşului surprinsă de obiectivul magic al lui Remus Ţiplea

Urmaş destoinic al nemuritorului Ioniţă G. Andron, cel care a reuşit să surprindă mai bine ca nimeni altul prin obiectivul aparatului de fotografiat întreg universul Ţării Oaşului, Remus Ţiplea a devenit cunoscut peste hotare cu diferitele lui expoziţii fotografice. Instantaneele artistului din Negreşti Oaş au atras atenţia şi celor de la site-ul FeatureShoot.com care au publicat articolul The Dying Art of Shepherding in Northern Transylvania – Sfârșitul artei oieritului în Transilvania de Nord, inspirat de fotografiile prin intermediul cărora Remus Ţiplea surprinde tradiţia oieritului în Ţara Oaşului.

Site-ul cuprinde peste 3000 de articole despre serii de fotografii excepționale. Jurnaliștii de la FeatureShoot.com scriu că Remus Țiplea a petrecut aproape 4 ani documentând tradiția oieritului în Transilvania de Nord, mai exact în Țara Oașului.

Oieritul nu este doar o profesie, ci un stil de viață, cu obiceiuri preluate de la o generație la alta timp de sute de ani. Dar lucrurile se schimbă rapid, iar metodele tradiționale sunt înlocuite de metode noi și eficiente. Această tendință schimbă nu doar latura practică a lucrurilor, dar și legătura dintre oameni și animale, menționează jurnaliștii.

Transhumanța nu mai este o practică în zona în care era un obicei de la care nu se putea abdica, iar întreaga comunitate a devenit mai puțin pastorală și mai deschisă la oportunitățile generate de evoluția situației după aderarea la UE.

Jurnaliștii scriu și despre faptul că mulți tineri din Țara Oașului și-au părăsit localitățile natale și și-au găsit locuri de muncă unde câștigă mult mai bine.

”În cele mai multe cazuri, proprietarii de oi nu le mai îngrijesc, ci angajează ciobani ca să aibă grijă de ele”, mai scriu jurnaliștii prestigiosului site.

În acest fel, concluzionează jurnaliștii, relația dintre oameni și animale se pierde și ceva din tradițiile zonei dispare. De exemplu, când ciobanii mor, o practică veche spune că patru oi trebuie să treacă de trei ori în jurul sicriului. Acest lucru se întâmplă rar în vremurile noastre, iar Remus Țiplea a surprins această veche tradiție într-o fotografie document, la Bixad, după ani întregi de căutare.

Fotografie document

Nu e mai mare jale în satele din Țara Oașului decât atunci când moare un gospodar. Un oșan harnic care a muncit toată viața este dus pe ultimul drum de tot satul. Iar trecerea lui între cei drepți nu se face fără ca gospodarul să lase ceva în urmă.

Un vechi obicei din Țara Oașului, care s-a pierdut în ultimii ani, spune că la înmormântarea unui gospodar trebuie aduse patru oi, care sunt învârtite de trei ori pe lângă sicriu. Se mai întâmplă uneori atunci când mieii sunt mai micuți ca ei să se dea de trei ori peste sicriu.

Remus Țiplea a surprins acest obicei la o înmormântare ce a avut loc în Bixad. Fotografiile făcute de el au valoare de document, deoarece obiceiul de la Bixad este unul foarte rar. Această veche tradiție nu a fost consemnată în cărțile lor de niciunul din marii etnologi care au scris despre Țara Oașului: Ioniță G. Andron sau Gheorghe Focșa.

Conform obiceiului imortalizat de Remus Țiplea, oile sunt aduse de la stână până la casa gospodarului unde are loc slujba de înmormântare. După înmormântare, oile sunt date ca pomană unor copii săraci.

Remus Ţiplea este un fotograf premiat la Photo Romania Festival și care s-a evidențiat prin expoziţiile naţionale anuale organizate la Negreşti Oaş, dar și prin pozele publicate în National Geographic, The Guardian sau The Telegraph.

Nicolae Ghişan