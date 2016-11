Ulițele satului mare

Deși se pretinde că este un oraș european al sfârșitului de an 2016, Satu Mare are, de fapt, niște ulițe în anumite zone. Niște ulițe ca și ale unui sat de pe vremea lui Ceaușescu, unde nici măcar pietriș nu mai există. Putem enumera aici străzi precum Dara sau Depozitelor care arată sub orice critică. Sunt pline de hopuri, cratere, iar cei care circulă pe acolo își rup mașinile, la propriu. Dacă plouă, și de acum înainte ne putem aștepta din ce în ce mai mult la acest fenomen meteorologic, acestea se transformă în băltoace și noroi. Pentru cei care locuiesc sau merg la serviciu în zonă este un adevărat calvar, că e vreme bună, că e ploaie. Se roagă să vină mai repede iarna și să ningă abundent, astfel ca zăpada să mai acopere gropile și hârtoapele. Dar chiar dacă se va întâmpla așa, închipuiți-vă cum o să fie la primăvară. Că până atunci șansele ca aceste ulițe să fie transformate în străzi sunt zero.