Un egal cât o victorie…

Așa consideră rezultatul de sâmbătă dintre LPS și UTA, antrenorul sătmărenilor, Dacian Nastai. Acesta s-a arătat mulțumit că echipa a rămas pe primul loc chiar după duelul cu formația de pe poziția a doua deși recunoaște că o victorie ” ar fi picat mai bine!”.

Partida dintre LPS Satu Mare și UTA Arad s-a încheiat la egalitate, 2-2, cu sătmărenii reușind să revină în două rânduri. Toma a deschis scorul în minutul 9 pentru UTA, Cătuna a egalat în minutul 30 . La reluare același Toma înscrie din apropiere după o fază frumoasă și UTA are din nou avantaj, 2-1.

LPS –ul revine în atac și Sergiu Ciocan egalează după o execuție superbă din careu, 2-2 în minutul 69. Toma e eliminat în minutul 83 iar finalul e extrem de interesant. Ambele echipe caută să dea lovitura și portarii celor două formații se evidențiază în minutele 89 și 90.

”Sigur ca toti ne doream si speram ca vom castiga acest joc dar faptul ca am fost nevoiti sa jucam afara din oras pe un teren mic de dimensiuni a fost pe placul oaspetilor care s-au inchis bine in aparare si ne-au surprins pe contraatac. Începem o nouă săptămână de pregătire şi lotul doreste sa termine acest an calendaristic pe un loc care sa-i ofere posibilitatea sa joace o finala pe tara .”a spus la final antrenorul Dacian Nastai care a ținut să mulțumească clubului Turul Micula și în special lui Dobos Csaba pentru sprijinul acordat în organizarea acestui joc.

La teren au fost prezenti antrenori de fotbal si de la alte cluburi din oras: Primavera (Fabian Florin ), Somesul Satu Mare (Popa Cristian) si normal toata catedra de fotbal de la LPS Satu Mare (Ziman Dorel director, Sabau Mihai sef de catedra si Gesternmaier Ștefan antrenor la U17.)

LPS Satu Mare: Moroz, Silaghi (Forgacs min80), Catuna, Oltean, Parnau, Micas, Nagy, Szekely, Onea, Topan(Cubas min 65), Ciocan.

Jucatorul meciului: Moroz Sebastian.

Au mai ramas de jucat :

23.11.2016 et. 15 Centrul de Excelenta Timisoara-LPS Satu Mare

03.12.2016 et. 16 LPS Satu Mare-Centrul de Excelenta Targu Mureș