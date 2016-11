Un reper moral – Pr. dr. Cristian Boloş

Numele preotului dr. Cristian Boloș este, astăzi, cunoscut și recunoscut, atât în viața spirituală a Episcopiei, cât și în cea culturală, în cea de constructor al spiritului național pentru prelungirea conștiinței noastre despre etnia din suflet și rezistența ei istorică.

Numele lui mi s-a amprentat însă mult mai devreme, din materialele semnate în presa vremii sau din frumoasele apariții editoriale, cărți de mare valoare științifică, având în ele o puternică tentă educațională. Cu atâta drag și atașament i-am citit cărțile, îndrăznind să și prefațez una dintre ele, spre bucuria, sper, a PS Iustin care i-a și acordat binecuvântarea. Oricum, cărțile preotului Cristian Boloș au împrăștiat bucuria cititorului de a se regăsi în ele, însemnând că ele au un destinatar precis, în care autorul are mare încredere, și pe care-l iubește atât de mult: OMUL!

Este Cristian Boloș un iubitor al spiritualității noastre, lucru apreciat de mulțimea de credincioși care-l adoră pentru profesionalismul său, urmare a unei pregătiri teologice de excepție și cu o cultură puternică, pe care toți oamenii cu carte o apreciază. Preotul dr. Cristian Boloș slujește cu credință, împreună cu mulțimea de credincioși în Catedrală și oamenii se despart cu greu, duminică de duminică sau de sărbători de distinsul mare credincios de la Altar. Din discuțiile avute cu Dumnealui, scurte, prilejuite de întâlniri ad-hoc, mi-am dat seama de frumoasele aprecieri la adresa PS Iustin și la adresa IPS Iustinian (Dumnezeu să-l odihnească în Pacea Sa!). Am învățat multe lucruri din vorbele lui Cristian Boloș, din predicile sale, devenite adevărate cuvinte de învățătură, din aprecierile făcute la lansările cărților unor autori din municipiu sau județ, din cuvintele menite să aline durerea celor care jelesc pe cei apropiați, „plecați” prea curând din lumea aceasta. De fapt, preotul Cristian Boloș este prezent mereu și peste tot, când este vorba de viața creștinească sau cea culturală, făcând să atragă atenția prin sfaturile pline de lumină și căldură sufletească. Este Cristian Boloș omul ce dă imensitate momentului, în lumea care are ceva de spus… și-o face conștient, apărând pământul neamului, frumusețea omului, gândul său cutezător spre mâine. Acest preot se autodefinește în primul rând ca propovăduitor al credinței de suflet ortodoxe, fiind și un vrednic purtător de logos specific dăruirii sale. A știut să-și impună argumentele iubirii de neam, țară, adevăr și credință și prin cărțile sale. (Nu fac analiza lor. Poate cu alt prilej). La Cristian Boloș altarul și biserica îi sunt soră și frate, apoi scrisul, făcând din el trecător neobișnuit pe scena lumii, martor și luptător pe baricada neliniștii, până la speranța poporului de mai bine. (Spunea IPS Iustinian într-o emisiune „Glasul bisericii” că „poporul este suveran, iar cei mari sunt slugile, sclavii lui!”). Doamne, ce frumos gândea și câtă durere am în suflet prin „plecarea” Dumnealui! Bine că se tipăresc cele 191 de caiete, din care, primele două tipărite mi le-a oferit la emisiune).

Eu, cetățean al Sătmarului, îl apreciez mult pe Cristian Boloș pentru conștiinciozitatea lui, pentru susținerea ideilor democratice, pentru tăria afirmării bunătății sufletului uman, pentru curajul exprimării adevărului și dreptății în viața românilor și a României de astăzi. El nu este doar un privitor! Oricum, preotul Cristian Boloș este, cum îl cunosc, spirit echilibrat, așa cum se cuvine a fi într-o perioadă în care țara își caută drumul democrației adevărate, harnic, tenace și… cel mai important, în familia sa educația n-a avut secrete și are mult… mult bun simț! El oferă credincioșilor, tuturor celor pe care-i întâlnește, o speranță de mai bine, oferă o forță regeneratoare a unui izvor viu cu atâtea substanțe tămăduitoare!

Nu știu în ce măsură mă pot obiectiva, prezentând „la rece” o personalitate atât de complexă, în permanentă căutare de sine, în permanentă ardere, cu tenacitatea lui tipică, ducând totul la capăt!

Cristian Boloș este un asemenea… personaj, fascinant, fabulos chiar, uneori, dacă m-aș raporta doar la profesia de credință! Îi doresc să rămână cel puțin așa cum l-am prezentat, cu sănătate și bucurii alături de frumoasa-i familie, el meritând toată lauda și prețuirea noastră pentru demnitatea și noblețea cu care își poartă mândria de a fi preot adevărat, scriitor, om de cuvânt!

Teodor Curpaş