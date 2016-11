Una dintre cele mai vechi biserici din județ va fi reabilitată

Proiectul reabilitării Bisericii din Acâș a fost votat, ieri, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Satu Mare, valoarea proiectului ajungând la suma de 2 milioane lei.

Biserica va fi reabilitată printr-un Proiect Operațional Regional, proiect în care Consiliul Județean este partener.

”Implicarea bugetară a județului Satu Mare este zero lei, noi prin expertiza noastră ajutăm. Acesta este rezultatul unei corespondențe intense de peste un an, purtate între Consiliul Județean și deținătorii de monumente de categoria A, care sunt eligibili. În luna august Consiliul Județean a făcut un anunț de căutare de parteneriat pentru a continua o idee mai veche de reabilitare a construcțiilor din județul Satu Mare, singurii care au răspuns la acest apel fiind proprietarii bisericii reformate. Biserica este aproape cea mai veche construcție din județ, mai este o biserică în Ciumești cu 200 de ani mai veche, și este un monument de interes național, care are toate avizele și proiectul tehnic avizat de Ministerul Culturii”, a spus președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba.

Proiectul de modernizare constă în: alimentarea bisericii cu energie electrică, refacerea irigațiilor din zona exterioară a bisericii, refacerea instalațiilor de încălzire, a instalației apelor pluviale etc.

Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, a spus că este vorba despre un sprijin mai mult moral, acesta având certitudinea că biserica va deveni un punct de atracție turistică.

Biserica reformată din Acâș este unul din cele mai importante monumente de arhitectură din județul Satu Mare, rezultat a două mari etape de construcţie. Ea a fost restaurată ultima oară în anii 1980, finisajele ei aflându-se într-o stare proastă de conservare, cărămizile coifului turnurilor degradându-se semnificativ, prezintă pericol de cădere și desprindere iar tencuiala din interior se desprinde în special la partea superioară a navei principale. Din cauza aplicării de finisaje necorespunzătoare a apărut fenomenul igrasiei la partea inferioară a pereţilor navei şi corului.

Problemele cele mai serioase s-au manifestat la turnuri, unde s-au constatat dislocări periculoase şi căderi ale cărămizilor ce acoperă coifurile piramidale ale turnurilor vestice – soldându-se cu distrugerea locală a învelitorii navelor – iar elementele de piatră ale cornişelor turnului precum şi ale timpanelor turlelor se află în stare foarte proastă de conservare, constatându-se şi aici dislocări de fragmente de piatră, ce periclitează circulaţia enoriaşilor şi a turiştilor.

