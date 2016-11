„V-am spus că vreau să fac la Satu Mare o echipă puternică!”

Dupa liderul Juventus, 15 etape consecutive fara infrangere, Olimpia Satu Mare este o alta echipa neinvinsa in esalonul secund. In etapa a 8-a, echipa satmareana pierdea la limita, chiar pe terenul din Colentina, dar de atunci nu a mai pierdut in nicio runda. In ultima etapa a turului, Olimpia a batut Braila, iar satmarenii au urcat pe locul secund, la egalitate cu Sepsi, invinsa la Mioveni, si FC Brasov, un meci mai putin disputat. Meciul de aseară, Braşov –Afumaţi s-a jucat după închiderea ediţiei.

„V-am spus ca asta vreau sa fac la Satu Mare, o echipa puternica, un grup unit. Asteptam sedinta de saptamana care vine si in urma ei sa speram ca vestile, in ceea ce priveste partea materiala, vor fi asa cum ne asteptam.

Urmeaza un nou meci greu, la Snagov, pe un teren mult sub nivelul acestui esalon. Le-am cerut baietilor sa scoatem maximum, dar nu am sa-i presez”, a declarat antrenorul echipei din Satu Mare, Bogdan Andone, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.

Olimpia va juca sambata in deplasare cu Metalul Resita.