Va fi semnat contractul pentru proiectul tehnic pentru al treilea pod

Se fac pași importanți pentru realizarea celui de-al treilea pod peste râul Someș. Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a declarat ieri că în data de 17 noiembrie va fi semnat contractul pentru realizarea proiectului tehnic.

Primarul Kereskenyi Gabor a afirmat că acest document este foarte important pentru a fi obţinut finanțarea necesară realizării podului din partea Guvernului României.

”Data de 17 noiembrie va fi un moment istoric pentru municipiul Satu Mare pentru că la această dată semnăm contractul pentru proiectul tehnic pentru cel de-al treilea pod peste Someș. Nu am promis în campania de primăvară pod, dar am făcut pași importanți ca să avem proiect tehnic, pentru că având acest document important vom putea să solicităm finanțare și de la Guvernul României. Câștigătorul licitației pentru proiectul tehnic este firma NV Construcții Cluj, și a fost adjudecată această lucrare pentru suma de 780 de mii de lei. Această societate va avea la dispoziție șase luni de zile pentru a face proiectul pentru podul peste râul Someș, amplasamentul strada Ștrandului. Consider că municipiul Satu Mare va putea să și cofinanțeze 20-30% din valoarea acestei lucrări de execuție a podului. În momentul de față estimăm costurile pentru execuția podului între 80 și 85 de milioane de lei plus TVA. Nu suntem în stare să finanțăm totalmente din bugetul local, dar căutăm soluții paralel cu execuția proiectului tehnic ca să lansăm imediat licitația pentru execuția acestei lucrări”, a precizat Kereskenyi.

Primarul nu a putut însă să dea o dată aproximativă de începere a lucrărilor de executare a podului.

”După ce vom avea proiectul tehnic vom lansa licitația. Dacă vin iar niște mastodonți și se contestă între ei este foarte greu de estimat când ne putem apuca. Vom face tot posibilul să demarăm această lucrare. Trebuie să avem proiectul tehnic, vom face și niște exproprieri în zona străzii Ștrandului”, a mai spus Kereskenyi.

De asemenea, primarul a mai arătat că în aceste zile va fi lansat proiectul tehnic pentru pista de bicicliști de pe străzile Barițiu și Gorunului până la aquapark, în lungime de circa 5 km. ”În cursul zilei de ieri am semnat caietul de sarcini, iar în această săptămână vom face licitația pentru execuție”, a mai spus edilul șef.