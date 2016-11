Vin alegerile! Ce facem?

Am avut în facultate, printre mulți profesori mari, și un coleg model pentru gândirea sa ce și-a păstrat-o toată viața: „Voi veghea mereu ca harta Limbii Române să nu devină, cumva, mai mica decât cea a României”. Acesta era și este omul admirat de toți care-l cunosc, renumitul scriitor, om politic, deputat, jurnalist fără pereche, omul-om Lădariu Lazăr, din Târgu Mureș.

Și-a făcut un principiu la care a aderat, desigur, neforțat, majoritatea românilor din țară și de aiurea. Eu îl am ca principiu din naștere, ca și mulți care citiți prezentul material. Eu scriu și gândesc des și spun în emisiunile televizate la NVTV, ori la cele în care sunt invitat, adevăruri, indiferent pe cine incomodează. Este o mare onoare pentru mine de a fi avut norocul de a întâlni în viață mari personalități din cultura românească, poeți, scriitori, jurnaliști, oameni desăvârșiți, mari patrioți. De la toți am avut și am de învățat câte ceva pentru că pe parcursul unei vieți ne este dat să întâlnim tot felul de oameni. Atâția oameni, atâtea caractere. Eu am avut prilejul de a conlucra cu diferite categorii de oameni: cei din învățământ (colegi profesori, părinți și copii), oameni din marile cluburi de fotbal (cei de la FRF, conducători, arbitri FIFA, jucători de elită din țară și din afara ei), jurnaliști, scriitori din USR, pe cei din județ, preoți și înalți prelați din toate religiile, doctori, ingineri, oameni de omenie etc.

Mi-au plăcut cei despre care am putut afirma sincer că sunt „oameni ai cetății”, având în vedere și primarii aleși cu atâta dezinvoltură de populație, neforțați de „linia” unui partid sau altul. Mă gândesc la actualii primari din Carei, Ardud, Beltiug sau Tarna Mare. Mai sunt consilierii consacrați, conștiincioși, cu mult bun simț și responsabilitate.

În Municipiul Satu Mare rețin din activitatea mea de 12 ani pe dr. Fanea D., dr. Albu, Dorina Bor, Lorand Turoș, juristul Pandi și încă vreo câțiva, care au fost demni de votul acordat lor. Au fost și rămân oameni cu „greutate”. Pentru astfel de oameni simțul datoriei este sinonim cu cel al dragostei de țară. Cei pe care îi vom alege în Parlament, nu peste mult timp, cred că nu i-am văzut și nu i-ați văzut în împrejurări culturale, sociale și politice de masă reușind să impresioneze până la lacrimi audiența, cu simțurile lor românești, cu dragostea lor de țară, de om, de strădania lor neobosită de a păstra vii adevăratele valori românești. Când aud șefi de partide politice spunând că îl trimit pe unul și pe altul în Parlament să-i dăm posibilitatea „să învețe” (ca și cum acolo ar fi niște cursuri de alfabetizare-de fapt, mulți sunt apți de astfel de cursuri), cred că și ei au fost aleși tot pe astfel de criterii. Trebuie să fim convinși toți alegătorii că vom alege lista pe care nu apar oameni „pătați”, oameni care demonstrează că au ocolit școala, oameni neiubitori de liniște, pace și adevăr, oameni ce provin din familii îmbogățite peste noapte. Alegem oameni pentru marele sfat al țării, pe cei cu puterea exemplului, a cuvântului, a faptelor lor, care pot lupta pentru tot ce este valoros și de viitor și sunt în stare să activeze în acel for superior în numele românilor, după legile adevărului, bazate pe dragostea de țară, de neam, de limbă. Nu mă refer la UDMR, care își are scopurile sale, care nu converg cu ale majorității.

Tot ce le cerem, și bine ar fi să se verifice, este să aibă expresia trăirilor și reacțiilor la tot ceea ce se întâmplă în societate, să facă pledoarie pentru autentic, pentru adevăr și valoare, prin efortul conjugat al tuturor celor cărora le pasă cu adevărat de ceea ce este România. Cum putem cere unui om, care nu este valoros prin nimic, să discearnă valorile dintr-o societate, să facă legi specifice stabilirii adevărului și dreptății?

Darul de preț ce-l oferim în decembrie aleșilor trebuie să fie binecuvântat în fiecare zi: recunoștința și iubirea oamenilor pentru faptele bune, aducătoare de bunăstare, care să-i plaseze acolo unde le este locul – între marii oameni ai țării. (Eu nu pot vota o persoană despre care nu am auzit și nu știu nimic, nici pe unul care a umblat pe acolo, dar n-a umblat la școală sau altul care nu știe ce înseamnă Parlament și care-s așteptările oamenilor de la el!).

Prin aceste rânduri doresc o colaborare fructuoasă, în apărarea unei idei, însuflețite de un ideal naţional, de a trimite în Sfatul Ţării oameni care știu să se zbată pentru oameni, pentru apărarea interesului național, pentru unitate românească, pentru integritatea statală a României. Să nu promită pentru județ nimic. Nu-s trimiși pentru minciunile lor, stabilite de șefi de partide. Acolo se vorbește despre țară și trebuie să se integreze cu cinste. Dispar interesele personale, îngâmfările și viața de lux, de sfidare și desconsiderare! Să aibă stăpânire de sine, să devină sclavul propriei credințe și atașament de neam și țară! Să știe că un lucru frumos început să fie și terminat!

Teodor Curpaş