Ziua Mondială a Diabetului va fi marcată şi la Satu Mare

Continuand traditia de peste 15 ani de urmarire a diabetului zaharat, hipertensiunii arteriale, obezitatii, riscului cardiovascular in randul populatiei din judeţul Satu Mare, Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, impreuna cu Consiliul Judetean Satu Mare prin Centrul Judetean de Diabet si Laboratorul de Analize Medicale va desfasura in data de 14 noiembrie 2016 cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat o noua actiune de screening populational.

Pe aceasta cale, Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare invita pe cei doritori, in data de 14 noiembrie 2016, in holul Casei de Cultura a Sindicatelor, intre orele 9-17, unde o echipa formata din medic specialist si asistente medicale vor masura gratuit inaltimea, greutatea, circumferinta abdominala, tensiunea arteriala, glicemia, colesterolul, fractiunea HDL colesterol, calciu indice de masa corporala, determinare risc cardiovascular si vor oferi indicatii in eventualitatea necesitatii de investigari suplimentare.