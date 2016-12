A avut loc recepția drumului care leagă Gherța Mică de Turulung

Lucrările drumului comunal DC 8, drum care leagă localitatea Gherța Mică de comuna Turulung, au fost finalizate. Așadar, aproximativ 2,5 km au fost asfaltați prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Proiectul a început în anul 2014, fiind finalizat la sfârșitul anului acesta. Drumul comunal DC 8 a fost executat și finalizat printr-un program de dezvoltare rurală, în cursul dimineții de ieri având loc recepția acestuia. Executantul proiectului a fost firma SC VIACOM SRL, proiectantul fiind SC PROVEM SRL.

Invitatul de onoare, după cum a menționat primarul comunei Turulung, a fost Mircea Govor, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean. Gyakon Gheorghe, primarul comunei Turulung, a subliniat faptul că este foarte recunoscător vicepreședintelui de la acea vreme datorită căruia a fost posibilă executarea și finalizarea acestui proiect.

”Domnul Govor este invitat de onoare deoarece mulțumită dânsului am putut introduce proiectul respectiv printre primele proiecte la Programul Național de Dezvoltare Locală. Dânsul și fosta conducere a Consiliului Județean ne-au sprijinit atât în derularea, cât și în pornirea proiectului”, a spus Gyakon Ghe-orghe.

Primind cu deschidere invitația primarului comunei Turulung de a participa la recepția drumului comunal DC 8, Mircea Govor a dat curs invitaţiei bucurându-se de faptul că sprijinul și buna colaborare nu au fost uitate.

”Îi mulțumesc domnului primar că nu a uitat buna noastră colaborare. De altfel, eu am avut o colaborare extraordinară cu toți primarii din județ și sunt ferm convins că toți gândesc ca și dânsul. Alaltăieri am primit un telefon din partea domnului primar, spunându-mi că mă invită la recepția drumului pe care l-am pregătit și l-am promovat împreună. Îi doresc mult succes, se vede că Turulung și-a schimbat foarte mult fața de când dânsul este primar. Am avut o colaborare bună, știu cât este de ambițios și cât se zbate pentru comunitate. Îi felicit pe toți cei care sunt în conducerea comunei Turulung, le doresc multă baftă, multe satisfacții și sărbători fericite tuturor locuitorilor din Turulung și din județul Satu Mare”, a declarat Mircea Govor.

Locuitorii comunei Turulung și a localității Gherța Mică, dar nu numai aceștia, au spus că se bucură foarte mult de finalizarea acestui proiect. Drumul pe care, până nu demult, abia se putea circula, acum este într-o stare foarte bună. De la 30-40 de minute, drumul dintre Gherța Mică și Turulung s-a scurtat până la 5-10 minute.

Ioana Simion