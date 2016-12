Ana Ivanovic s-a retras din tenis

Fosta lidera mondiala Ana Ivanovic si-a anuntat, miercuri, retragerea din tenis la varsta de 29 ani. Fara niciun meci oficial din luna august din cauza unei accidentari, Ivanovic a alunecat pana pe pozitia a 63-a in ierarhia mondiala. Decizia retragerii vine la finalul anului in care sportiva din Serbia s-a casatorit cu fotbalistul german Bastian Schweinsteger de la Manchester United. “Mai pot juca doar daca este vorba de cel mai inalt nivel al meu, insa cum nu mai pot atinge acel nivel e timpul sa merg mai departe”, si-a motivat Ivanovic decizia retragerii din tenis. “Nu a fost o decizie usor de luat, dar am atat de multe de sarbatorit. Am inceput sa ma visez jucand tenis pe cand aveam cinci ani si o vedeam pe Monica Seles la televizor. Am atins inaltimi pe care nu credeam ca le voi atinge vreodata”, a mai spus Ivanovic.