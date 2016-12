Anul 2016, un an fructuos pentru orașul Ardud

La final de an, trăgând linie negru pe alb, orașul Ardud se poate mândri cu multe realizări și în 2016. Așa cum ne-a obișnuit, primarul orașului Ardud a reușit să mobilizeze comunitatea și echipa din spatele acestor realizări, reușind să ducă la îndeplinire mai mult de jumătate din proiectele pe care și le-a propus la începutul anului 2016.

Proiecte realizate în anul 2016

Fie că vorbim despre proiecte realizate sau proiecte care urmează să fie depuse spre finanțare, toate se află pe lista primarului, urmând a fi înfăptuite cât mai curând.

”În anul care se pregătește să se încheie, am avut mai multe lucrări pe care le-am executat, altele care s-au derulat în continuare, precum și unele care au fost inițiate și urmează să se desfășoare pe parcursul anului viitor sau pe parcursul anilor următori. Un exemplu ar fi Casa de Cultură cu 400 de locuri, la care a avut loc licitația în această toamnă și urmează să înceapă lucrările în cursul anului 2017”, a declarat primarul Ovidiu Duma.

Printre proiectele care merită menționate se numără și reabilitarea și dotarea cu tot ce este necesar a Căminului Cultural din Gerăușa, lucrare care a fost deja executată și inaugurată. De asemenea, reabilitarea Căminului Cultural din Mădăras, din fonduri proprii. În ceea ce privește partea sportivă, Sala de Sport din Ardud a fost extinsă cu tribune, iar în incinta Liceului Tehnologic din Ardud s-au demarat lucrări pentru un teren de sport multifuncțional, cu gazon sintetic și nocturnă.

Urmează realizarea unui bloc și a 18 case ANL

Primarul Ovidiu Duma a declarat că s-au îndeplinit toate cerințele pentru realizarea unui bloc ANL și a 18 case ANL. Acest proiect urmează să prindă contur în anul 2017, momentan acesta aflându-se pe lista ANL din București.

Pistă de biciclete între Ardud și Satu Mare

În ceea ce privește infrastructura, au fost aduse multe îmbunătățiri, urmând ca proiecte îndrăznețe să poată fi văzute pe lista obiectivelor anului 2017. ”Nu am uitat de infrastructură, s-au făcut pietruiri de străzi, s-au făcut asfaltări de străzi atât prin programul PNDL, cât și din bugetul propriu. S-au făcut unele reparații la străzi și la porțiuni de străzi, care necesitau atât plombări, cât și turnarea unor noi straturi de asfalt. În același timp, am întocmit și alte proiecte pentru a fi depuse spre finanțare. Am finalizat planul urbanistic general, proiect necesar pentru orice localitate, pentru a se putea construi și dezvolta în mod armonios. Această lucrare a fost finalizată după o muncă de 3 ani, deoarece sunt foarte complicate. De asemenea, am realizat unele stații de autobuze, noi spații verzi. Am lucrat la un proiect, în care noi credem, în parteneriat cu comuna Viile Satu Mare și municipiul Satu Mare, pentru pistă de biciclete, cu o lungime totală de 21,5 km, pentru care așteptăm lansarea unuia din programele de finanțare externă, după care putem să-l depunem spre finanțare. Totodată, s-au continuat lucrările la Stația nouă de epurare din Ardud și la canalizarea din Mădăras. La Gerăușa s-a mai realizat introducerea internetului și a fibrei optice. Am lucrat pe iluminatul public, modernizând și extinzând în așa fel încât în toate localitățile, pe toate străzile să existe un iluminat public eficient”, a declarat primarul orașului Ardud.

Mesaj de final de an pentru sătmăreni

Aflându-ne la finele anului, Ovidiu Duma dorește să transmită un mesaj de bunăstare tuturor ardudenilor și locuitorilor județului Satu Mare. ”Doresc locuitorilor Ardudului și întregului nostru județ să avem parte de un an cu realizări, un an liniștit, sănătate tuturor, deoarece avem nevoie de putere și posibilități fizice pentru a ne desfășura în bune condiții activitatea. Așa cum este speranța omului la final de an, ca anul care vine să fie un an și mai bun care să ne aducă satisfacție și mulțumiri pentru activitatea noastră”, a spus Duma.

Ioana Simion