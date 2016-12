Au mutat Oașul în Alpii austrieci

La mai bine de 700 de km de Negreşti Oaş, la intrarea în Alpi, în satul Modriach trăieşte o familie care nu şi-a uitat originile. Este povestea milioanelor de români împrăştiaţi prin toată lumea. Familia Negrean adăposteşte în fostul castel al vânătorilor din Modriach turiştii doritori, dar şi familii refugiate din calea războiului din Irak sau Siria.

Mihai şi Mihaela Negrean au luat calea străinătăţii imediat după 1989

Mihai a plecat primul şi timp de câteva luni de zile a stat în lagare de refugiati. Sotia a venit abia dupa ce sotul a primit drept de munca.

Mihaela: „În primii ani am zis merem acas’, dar mai aşteptam un an după copil, până termină clasele 1-4, mai începem 5-8, mai stăm, după aia gata, n-am mai mers”.

În Modriach au ajuns din greşeală căutând o casă de vacanţă. Au găsit castelul vânătorilor părăginit într-o comunitate ce numără 250 de suflete.

Austriecii s-au adaptat însă repede cu noii veniţi, mai ales când au văzut că în doar 4 luni, cu întreaga familie, sâmbete şi duminici, pe vreme bună sau rea, au renovat casa care acum este mândria şi centrul de interes al localităţii.

„Dezastru ce-o fost. Am lucrat la ea de numa. Am schimbat la ea tot. Faţada. Am schimbat la ea geamuri, geamurile îs din România de la Sighet, şi casa e sub patrimoniul statului, nu putem modifica orice”.

Mihaela, mai ambiţioasă, s-a gandit că a muncit destul prin bucătăriile şi restaurantele austricilor şi aşa a decis să facă casa un punct turistic. Pension Negrean.

Austriecii îi vad ca fiind de-ai lor. Viceprimarul Modriachului are numai cuvinte de laudă despre oşenii noştri.

Negrenii i-au primit fără reţinere pe cei rămaşi fără case şi trecut. Ştiu că în societatea occidentală exista prejudecati, dar trec cu uşurinţă peste ele.

Mihaela şi Mihai primesc ajutoare de nădejde din partea fiicei, Larisa şi a ginerelui, Dan. Venit din Craiova, acesta si-a gasit loc în familie încă de pe când se renova viitoarea pensiune.

Atracţiile zonei sunt spectaculoase, foarte aproape se află un lac de acumulare întins pe mai bine de 60 de hectare.

Deşi iarna calendaristic a venit, zăpada se lasă aşteptată, ca şi turiştii. A nins acum câteva săptămâni, dar temperaturile ridicate de 15-18 grade au topit pârtiile, pentru ca , da, la Modriach exista şi câteva trasee de schi întinse pe câţiva km.

Nadia este bijuteria familiei. Ea este în centrul atentiei bunicilor şi zambetul ei cheamă la joacă copiii refugiaţilor arabi, în timp ce Mihai se mândreşte cu personalităţile de acasă care i-au trecut pragul: doamna Mirabela Dauer, doamna Dragomiroiu.



De mai bine de doi ani, familia Negrean a acceptat să găzduiască familii de imigranţi, costurile fiind acoperite de statul austriac.De-a lungul celor doi ani, zeci de familii de refugiati au trecut prin Pensiunea Negrean..

Nu doar personalitati culturale au venit la Modriach. Pasionat de fotbal, oşeanul nostru organizează turnee cu echipe de fotbal cu români din Austria. La el în Alpi vin chiar şi echipe de puşti de acasă să joace fotbal într-o altă atmosferă.

Micii, berea si fotbalul, dar şi fraţii rămaşi acasă îl tin pe Mihai să nu renunţe la cetăţenia română.

La sute de km de casă, familia Negrean nu s-a lăsat descurajată de obstacolele pe care le-a întâlnit. Cu încăpăţânarea specifică au mutat Oaşul în Alpii austrieci. Sunt cu sufletul şi gândul mereu la cei dragi si, deşi şi-au făcut acolo un rost, nu renunţă la identitatea şi omenia lor.

