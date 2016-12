Bilanţ / Samuraii sunt numărul 1 la AJ Karate!

Dupa un an de munca serioasa a sportivilor de la cluburile de karate afiliate la Asociatia Judeteana de Karate din Satu Mare si membre ale Federatiei Romane de Karate (cea Olimpica), a venit vremea contabilizarii rezultatelor obtinute la campionatele nationale si internationale de karate.

Totodata AjK a organizat o multime de evenimente.

Dintre aceste evenimente le amintim doar pe cele mai importante:

-Stagiu de pregatire cu dl Ghinea Adrian 7 dan -director sportiv al Federatiei Romane de Karate (cea Olimpica)

-Organizarea finalei Campionatului National de Karate ESKU -FRK, campionat care a stins la start 250 de inscrisi si a fost onorat de prezenta conducerii Federatiei Romane de Karate , dl Amzulescu Octavian -presedinte , dl. Bogza Cristian -vicepresedinte si dl Ghinea Adrian -director sportiv

-Sarbatorirea intr-un cadru festiv la Restaurantul Poesis din Satu Mare Olimpizarea Karateului WKF (World Karate Federation) Au luat parte Shihan Mirio Mannini (Italia), Shihan Livius Bunda (Serbia), Sensei Sajo Zoltan (Ungaria), Shihan Magos Robert (Satu Mare), Sensei Nyesti Csaba (Satu Mare), Sensei Anzik Arnold (Satu Mare ), Sensei Fazekas Gyorgy (Carei ) sportivii Kalocsai Zoltan si Bartinski Attila si dl Kovacs Otto, dl. Bartinski Lajos

-Preselectia sportivilor pentru lotul Judetului Satu Mare condus de catre Shihan Adrian Ghinea din Bucuresti . La acest eveniment au luat parte peste 120 de karateka

-Stagiu de pregatire cu dl Davide Benetello din Italia -campion mondial si european de WKF la COSR -Izvorani Bucuresti

-Editia a II-a a examenului de centuri in familia AJK

-Gala Karate-ului Satmarean editia a III-a

-Cluburile din cadrul AJK (Samuraiul, Okinawa, Energy Kardio, Samuraiul-Lazuri) au adus foarte multe medalii pentru judetul Satu Mare, dintre care va prezentam doar pe cele mai importante:

Topul cluburilor de karate pe judetul Satu Mare -AJK este urmatorul:

Locul I – CS Samuraiul (antrenor Magos Robert, instructor Filer Ivan)

– 48 de medalii de la Campionatele Nationale

– 16 medalii de la Campionatele Internationale

Locul II – ACS Okinawa (instructori Nyesti Csaba si Marchis Cristian)

– 28 de medalii de la Campionatele Nationale

Locul III – ACS Energy Kardio Club (instructor Anzik Arnold)

– 16 medalii de la Campionatele Nationale

Conducerea AJ Karate tine să le mulţumească tuturor celor care le -au fost alaturi in anul 2016 !