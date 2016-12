Brazi transportați cu ambulanța la Satu Mare

O autospecială a Ambulanței a fost surprinsă, în cursul zilei de ieri, în timp ce transporta brazi prin municipiul Satu Mare, în loc să transporte pacienți. Imaginile au fost surprinse de medicul stomatolog Călin Culcean și postate pe contul său de Facebook.

Ambulanța, cu brazii prin oraș

Ambulanța a fost surprinsă, fotografiată și filmată în timp ce transporta brazi. ”O altă dovadă de românism! Ambulanța transportă brazi!!! Îmi aduc aminte de un brancardier care a folosit expresia: “de aia nu avem ambulanțe pentru cazuri grave, că suntem nevoiți să CĂRĂM tot feluri de nimicuri!”. Oare la aceste nimicuri s-a referit? Rușine!”, este mesajul transmis de Culcean alături de aceste imagini postate pe contul său de Facebook.

Ambulanța care transporta brazii în locul bolnavilor are numărul de înmatriculate SM 39 AMB.

Vinovatul va fi concediat

Directorul Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Satu Mare, Gabriela Opriș, vizibil afectată de acest episod, a declarat că cel care se face vinovat de acest lucru va fi dat afară.

”Este un eveniment nedorit. Am demarat o anchetă administrativă. Nu am știut că se merge după brad cu ambulanța. Este un brad adus pentru angajații noștri și copiii acestora care-l vor primi pe Moșul. A fost o sponsorizare. Am aflat că s-a mers cu ambulanța de transport care face luni, miercuri și vineri drumuri la Cluj cu cei care trebuie să facă dializă. Vreau să specific că nu este o ambulanță de urgențe, este o ambulanță de transport. Decizia de a merge cu ambulanța după brad a fost luată de șeful de garaj. Oricum, dacă se adeverește va trebui să-l dăm afară. Îmi pare rău că nu ne-a cerut voie și nici nu am avut informație despre așa ceva. Nu se întâmplă așa ceva cu ambulanța. El, de bună credință, a trimis ambulanța să facă ceva pentru noi. Asta este, să-și asume. O să informez mass media ce măsuri au fost luate după finalizarea anchetei”, a precizat Gabriela Opriș.

Cristian Stan