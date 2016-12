Bucurie mare la PSD Satu Mare după aflarea exit-poll-urilor

Bucurie mare la PSD Satu Mare după aflarea rezultatelor exit-poll-urilor de la ora 21.00. Întreaga echipă de campanie a PSD Satu Mare, în frunte cu președintele Aurelia Fedorca, dar și cu candidații Gabriel Leș, Ioana Bran dar și ceilalți au așteptat cu nerăbdare primele exit-poll-uri.

Aurelia Fedorca: ”Este o mare bucurie. Ne bucurăm că la nivel național am obținut aceste rezultate pe măsura muncii noastre, pe măsura programului nostru de guvernare. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit, care ne-au susținut și în campanie, dar mai ales astăzi, în ziua votului, și așteptăm cu nerăbdare să aflăm rezultatele de pe județul Satu Mare”. Aurelia Fedorca spune că nu a fost un vot negativ ci unul constructiv, pentru oameni. În ceea ce privește prezența la vot în județul Satu Mare, Fedorca a spus că se aștepta să fie atât de scăzută, mai ales că mulți sătmăreni sunt plecați la muncă în străinătate, dar a adăugat că este comparabilă cu cea din 2008 și 2012.

Gabriel Leș: ”Este un rezultat care arată că programul de guvernare pe care PSD l-a propus românilor este credibil, sustenabil și realizabil. A fost o campanie extrem de solicitantă, dar frumoasă, pentru că am reușit să ne întâlnim cu cetățenii, și asta se vede din rezultatul pe care l-am obținut la nivel național. Așteptăm și rezultatele pe județul Satu Mare care este foarte important pentru noi”.

Ioana Bran: ”În primul rând mulțumesc întregii echipe PSD, tuturor colegilor, pentru munca pe care au depus-o și efortul care l-au făcut pentru acest rezultat, care este dovada muncii tuturor colegilor și a programului bun pe care-l avem. Noi ne dorim să ajungem cât de repede se poate acolo, să ne punem pe treabă, să muncim și să implementăm programul”.

PNL Satu Mare și-a propus un scor de 25% din total

După aflarea primelor rezultate, afișate în cursul serii de ieri, candidații PNL Satu Mare și-au recunoscut înfrângerea, sperând totuși că rezultatele exit-poll-ului vor suferi modificări.

”Îmi amintesc de precedentele alegeri, și din 2014, și din 2014 de la prezidențiale, când au fost și atunci cu multe declarații după rezultate și s-au schimbat unele lucruri după numărătoare. Noi avem acum aceste rezultate, la ora 20.00. Ce observăm aici este că este o fragmentare destul de însemnată a voturilor pe toate partidele, și pe partide mai mici care, unele din ele, au șanse să intre în parlament. Asta înseamnă că la numărătoarea finală vor fi mai mulți actori politici care vor sta la masa negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare care să genereze un guvern. Nu știm cum se vor așterne aceste negocieri, dar ele vor începe probabil de mâine, poimânie încolo”, a declarat Romeo Nicoară.

De asemenea, Adrian Albu, exprimându-și clar conștientizarea față de diferența mare de scor, a declarat faptul că speră ca totuși diferența să nu rămână atât de mare pe cât pare a fi.

”Este foarte clar că diferența este mare și va rămâne mare. Sper că nu va fi atât de mare cât o vedem acolo. Mai departe, din punctul meu de vedere, este foarte clar că, având în vedere prezența foarte scăzută la vot, o parte însemnată a României instruite nu s-a prezentat la vot. România instruită, acei oameni care sunt dezamăgiți de clasa politică nu au venit să voteze astăzi. Din păcate, ăsta este adevărul, recunoaștem că astăzi, cu siguranță, PSD-ul a câștigat, indiferent la ce vot, să sperăm că rezultatul nu va rămâne chiar așa”, a spus Albu.

Acesta a vorbit și despre scorul pe care și l-au propus, și anume un scor de 25% din total.

”Trebuie să remarcăm faptul că prezența în orașul Satu Mare a fost destul de semnificativă comparată cu media națională, și în aceeași măsură și prezența în județul Satu Mare a fost destul de mare comparată cu media națională. Totuși, având în vedere că media este scăzută, probabil că aceste procente sunt cele care explică acel rezultat la exit-poll, de 6 și ceva al UDMR-ului. Așteptăm cu calm numărătoarea voturilor și să sperăm că ne vor aduce vești ceva mai bune decât sunt astăzi”, a încheiat Adrian Albu.

Procent bun pentru UDMR Satu Mare

La ora 21.00 când s-au închis urnele ,UDMR a obținut un procentaj de 6,7% la alegerile parlamentare. În Satu Mare bucuria a fost imensă, nici ei nu se așteptau la un asemenea rezultat.

“Considerăm că UDMR a făcut un rezultat foarte bun, atât la nivel național privind prezența la vot și cred că noi vom fi câștigătorii la nivelul județului Satu Mare și o să avem undeva la 45 de mii de voturi. Bucuria este mare.” a declarat Magyar Lorand.

“Cred că UDMR în Satu Mare din nou a confirmat că este prima forță politică, cel puțin la nivel județean. Cred că și-a reconfirmat rezultatele de la alegerile locale și la nivel de țară nu doar că am intrat în parlament și am depășit pragul de 5%, dar l-am depășit cu brio, nici noi nu ne așteptam la un rezultat de aproape 7% la nivel de țară. Cred că am arătat că suntem uniți, suntem o forță politică care trebuie a fi luată în socoteală atunci când este vorba de soarta țării.” a spus Turos Lorand

“Mă bucur pentru rezultat, ne-am așteptat la 5,6-6,0 dar 6,7 este în plus ceea ce am primit de la Moș Nicolae dar și de la alegătorii noștri. Aș dori să mulțumesc tuturor alegătorilor care în această zi minunată au ieșit la vot și au dat votul pentru UDMR. Trebuie să mulțumim colegilor și trupei de campanie electorală fără de care bineînțeles acest rezultat ar fi fost mult mai modest.” a declarat Erdei D. Istvan

ALDE miza pe un scor mai bun

Ovidiu Silaghi, candidatul ALDE Satu Mare la Camera Deputaţilor a afirmat imediat după anunţarea exit poll-ului că se aştepta la ceva mai bun. „Rezultatul era previzibil însă mă aşteptam la ceva mai bun. Am muncit din greu, ne-am străduit şi am pus toate capacităţile noastre în aceste alegeri. Mă bucur că viitoarea guvernare se prefigurează extrem de clar”.

Marcela Papici, candidata ALDE Satu Mare pentru Senat, a dorit să le mulţumească sătmărenilor pentru voturile acordate. „ Vreau să le mulţumesc sătmărenilor că ne-au dat votul, indiferent câţi au fost, dar mai cu seamă vreau să le mulţumesc colegilor mei cu care am fost în campanie deoarece a fost una dintre cele mai frumoase experienţe pe care le-am avut în ultimii 5 ani. Aşteptăm numărătoare de la Satu Mare însă sunt puţin dezamăgită că şi la aceste alegeri am fost printre judeţele codaşe ale ţării”.