Câini înfometați și ținuți pe lanț, descoperiți la Satu Mare

Trei câini, două femele și un mascul, au fost descoperiți zilele trecute de voluntarii Asociației Freelife într-o stare extrem de gravă. Patrupedele erau înfometate, însetate, ținute pe lanț și pline de răni. Când voluntarii Freelife au vrut să-i hrănească și să-i îngrijească au fost amenințați de proprietara câinilor.

Imagini de coșmar

Ceea ce au găsit membrii Asociației Freelife la marginea orașului Satu Mare nu reprezintă altceva decât un act de cruzime împotriva animalelor. Câini doar piele și os, înfometați și ținuți pe lanț de doar 1 metru.

”Cățelușii sunt ai unei femei pe nume Mihaela. Atât cunoaștem despre ea. I-am găsit flămânzi și însetați. Femela de rottweiler este gestantă și plină de răni pe corp. Femela golden retriever este ținută într-un lanț de 1 m. Așa arată vasele lor de apă și mâncare: uscate și cu urme de rugină. I-am hrănit azi de 2 ori și de fiecare dată au mâncat ca niște lupi. Locația unde sunt câinii se află la ieșirea din Satu Mare spre Botiz, chiar lângă reprezentanța Skoda. Până vom demara procedura legală pentru a prelua câinii, ei vor fi hrăniți de membrii Asociației Freelife”, declară Carmen Frățilă, postând pozele cu bietele patrupede pe contul ei de pe un site de socializare.

Poate o anchetă făcută de autorități (Poliție, DSVSA) ar putea face lumină în acest caz și i-ar mai descuraja pe cei care continuă să-și trateze în acest fel animalele de casă.

Amenințări și înjurături

Voluntarii asociaţiei pentru protecţia animalelor Freelife au reuşit, între timp, să o identifice pe proprietara câinilor înfometaţi şi chinuiţi de pe strada Botizului. Întâlnirea a fost una cât se poate de tensionată, stăpâna câinilor ameninţându-i pe cei de la Freelife.

“A apărut stăpâna! Isterică și nervoasă până la cer! Am fost amenințată că voi fi dată în judecată pentru încălcarea proprietății private, că voi fi învinețită, că voi primi niște palme și niște pumni dacă nu spun cum am aflat de câini. Chestia cu pumnii a fost proliferată de un copil de 12 ani prezent și el. Susține că ea are grijă de câinii ei și că eu mint când spun că i-am hrănit. A vehiculat nume importante crezând că mă impresionează. Mi-a luat telefonul și nu a vrut să mi-l înapoieze decât după sosirea echipajului de poliție. Vreau să o felicit pentru talentul de actriță: a pozat în victima perfectă! Cu plânsete și durere în glas! Cetățeană Mihaela, te anunț că ai încălcat LEGEA DE PROTECȚIE A ANIMALELOR, capitolul 1, art. 5, capitolul 2, art.12, aliniat 1. Și voi face tot ceea ce trebuie ca să înțelegi că mă poți amenința cât vrei: pentru mine un câine e o ființă, nu un lucru!”, a povestit Carmen Frăţilă întâlnirea cu proprietara câinilor.

Cristian Stan