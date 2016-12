Campionul mondial Nico Rosberg își anunță retragerea

Campionul mondial al Formulei 1, germanul Nico Rosberg, a anunțat, vineri, că va pune punct carierei, la doar cinci zile după ce a câștigat titlul suprem, informează Reuters. “Din momentul în care soarta titlului era în propriile mele mâini, am simțit o presiune foarte mare și am început să mă gândesc la încheierea carierei dacă voi deveni campion mondial. Duminică dimineața (27 noiembrie — n.r.), în Abu Dhabi, am știut că ar putea fi ultima mea cursă dar înainte de start mi-am șters acest gând din minte. Am vrut să mă bucur de fiecare experiență a cursei, știind că ar putea fi ultima. Decizia am luat-o apoi luni seara’’, a scris Rosberg pe pagina sa de facebook. În urmă cu două zile, Nico Rosberg (Mercedes) a declarat că are o colaborare dificilă cu coechipierul său, Lewis Hamilton, dar faptul că se cunosc din copilărie îi ajută să treacă peste momentele tensionate. Lewis Hamilton (Mercedes), care a câștigat cursa de la Abu Dhabi, ultima a sezonului de Formula 1, și-a diminuat intenționat ritmul în ultimele ture de circuit cu speranța că Nico Rosberg va fi ajuns și depășit de Sebastian Vettel și Jos Verstappen, aflați la doar o secundă de noul campion mondial. Hamilton putea să câștige titlul mondial dacă termina pe primul loc la Abu Dhabi, iar Rosberg nu urca pe podium. Când a devenit clar că Rosberg nu poate scăpa locul 2, Hamilton a încetinit viteza și a permis urmăritorilor săi să formeze un grup compact în care germanul a fost ajuns și putea fi atacat de Vettel și Verstappen. De altfel primii patru au trecut linia de sosire într-un interval mai mic de o secundă. Strategia nu a convenit echipei Mercedes, care își vedea periclitată victoria de etapă, iar inginerul de cursă i-a transmis lui Hamilton să revină la viteza normală de cursă: ‘’Lewis, este un ordin. Trebuie să revii la 1min45sec1/10 pe tur, ca să câștigi cursa’’. Britanicul a replicat însă: ‘’Trebuie să ne lăsați să ne facem cursa’’. Hamilton a câștigat 10 din cele 21 de curse din acest an, fiind pentru prima oară când un pilot care câștigă mai mult de 7 circuite nu intră și în posesia titlului de campion mondial, Rosberg câștigând 9 curse.