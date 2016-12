Carei, municipiul în care nu vor exista străzi neasfaltate

Pentru careieni, anul 2017 aduce cu sine un contract de asfaltare pentru 72 de străzi și 40.000 mp de trotuare din municipiul Carei. De asemenea, un număr de 54 de apartamente pentru tineri vor fi construite în anul care vine, în municipiul Carei.

Dezvoltare în Carei: străzi și trotuare asfaltate și peste 50 de locuințe ANL

Aflat la al treilea mandat consecutiv, primarul municipiului Carei, Eugen Kovacs, a declarat că privește cu optimism către anul 2017, deoarece anul care urmează pare să fie un an plin de investiții benefice pentru careieni.

”În anul care vine sunt optimist deoarece chiar în cursul zilei de joi am semnat un contract de asfaltare a 72 de străzi și 40.000 mp de trotuare, care va începe în primăvară și se va termina în 5, respectiv în 6 luni. Sunt patru pachete care vor merge în paralel. Vestea bună este că în urma licitației, din creditul bancar, mai rămân peste 10 milioane de lei pentru care iarăși facem pe un pachet de asfaltare așa-zisa etapă a doua. Proiectul va fi finalizat în cursul lunii ianuarie, în februarie licităm, deci practic nu vor rămâne străzi neasfaltate. Mai mult decât atât, în centru nu vrem să asfaltăm trotuare, ci să le pavăm. Optimismul meu, în ceea ce privește anul viitor, se bazează și pe faptul că am primit vestea de la Ministerul Dezvoltării pentru încă 54 de apartamente pentru tineri, vom primi finanțare. Totodată, sper să se deblocheze proiectele europene, avem pregătite 6 proiecte și în 2017 sperăm că le vom putea depune”, a declarat Kovacs.

Anul 2016, an bun pentru careieni

Primarul municipiului Carei este de părere că nu trebuie să vorbească despre investițiile din anul 2016, acesta consideră faptul că locuitorii municipiului văd tot ce s-a făcut.

”A fost un an bun! Din punct de vedere al investițiilor, au fost mai puține investiții pentru că s-au terminat proiectele europene în anii trecuți. Au mai rămas câteva de terminat, dar eu consider că încheiem un an bun. N-aș vrea să intru în detalii cu investițiile deoarece careienii văd ce s-a făcut”, a spus Eugen Kovacs.

Optimism, asta le transmite primarul municipiului Carei tuturor sătmărenilor și careienilor.

”Le transmit atât la careieni, cât și la sătmăreni, să fie optimiști. Să sperăm că vom avea un an mai bun, un an în care atât autoritățile locale, cât și cetățenii se vor simți mai bine. Să fiu mai clar, sper că mai puțini careieni și sătmăreni vor pleca din țară ca să își caute norocul în alte părți. Asta ar fi dorința mea! Le spun că peste tot e bine, dar cel mai bine e acasă. Le urez multă sănătate, fericire și să fim optimiști”, încheie Eugen Kovacs.

Ioana Simion