Careianul Marius Georgescu premiat la Festivalul de film Cinemaiubit

În perioada 7-11 decembrie, la Cinematograful Elvire Popesco din Bucureși, a avut loc cea de a XX-a ediție a Festivalului de film Cinemaiubit, organizat de Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ‘’I.L.Caragiale’’ București (UNATC), Primăria Municipiului București, Arcub și Fundația Cinemaiubit, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), al Uniunii Cineaștilor din România (UCIN) și al Institutului Francez din București.

Fiind cel mai important festival internațional de film studențesc din România, CineMAiubit este locul unde, de-a lungul timpului, și-au făcut lansarea la public mulți dintre cineaștii români, azi unanim recunoscuți.În concurs au fost înscrise 115 scurtmetraje din întreaga lume. Printre țările participante în acest an se numără, în afară de România: Israel, Polonia, Turcia, SUA, Germania, Belgia, China, Italia, Spania, unele dintre cele mai prestigioase școli de cinema din lume având filme în competițiile festivalului.

Juriul internațional al festivalului a reunit personalități din lumea cinematografică, atât din România, cât și din străinătate. Premiul ”Nina Behar”, pentru film documentar, oferit de Vladimir Eli, a revenit careianului Marius Georgescu (UBB Cluj Napoca) pentru filmul Flash. Flash este un film de aventură, comedie și mister, scris de Marius Georgescu, ce spune povestea unui elev de liceu, care vizitează castelul împreună cu colegii săi de clasă și ajunge să aibă niște experiențe miraculoase. În film, numele castelului este unul fictiv.Actorii din rolurile principale și secundare sunt colegi de-ai lui Marius Georgescu de la facultate, de la secția de actorie, precum și Adrian Ștefănuți, conducătorul cercului de teatru amator din cadrul Centrului Cultural din Carei, care îl interpretează pe ghid. Rolurile episodice sunt jucate de câţiva careieni, prieteni de-ai lui Marius.

Cel mai bun film al festivalului a fost desemnat Everything is Full of Her, regia: Maria Tilli (Italia), iar premiul special al juriului a fost oferit regizorului Martin Hnat (Slovacia) pentru producția The Ballad of Simon and Teresa.