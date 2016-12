Cel mai bun marcator are 40 de reuşite şi este uruguayan!

Luis Suarez a fost desemnat cel mai bun marcator al anului 2016, reusind cu doua goluri mai mult decat Zlatan Ibrahimovic. Uruguayanul a mai obtinut acesti titlu in 2010, pe cand juca la Ajax si in 2014, cand juca la Liverpool. Pentru Suarez este a treia oara cand conduce acest top, in timp ce Ronaldo si Messi au fost pe primul loc in clasamentul celor mai buni marcatori doar pentru doi ani.

Topul celor mai buni marcatori ai anului 2016:

1. Luis Suarez (FC Barcelona) 40 de goluri

2. Zlatan Ibrahimovici (Paris Saint-Germain) 38

3. Gonzalo Higuain

(Napoli SSC) 36

4. Cristiano Ronaldo

(Real Madrid CF) 35

5. Jonas (SL Benfica) 32

6. Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) 31

7. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 30

8. Vincent Janssen (AZ Alkmaar) 27

9. Nemanja Nikolici ( Legia Varşovia) 27

10. Lionel Messi (Barcelona) 26

11. Islam Slimani ( Sporting Lisabona) 26

12. Luuk De Jong (PSV Eindhoven) 26

13. Harry Kane (Tottenham Hotspur FC) 25

14. Pierre Emerick Aaubameyang (Borussia Dortmund) 25

15. Mario Gomez (Beşiktaş) 25

16. Neymar (FC Barcelona) 24

17. Jamie Vardy (FC Leicester City) 24

18. Sergio Aguero (Manchester City FC) 24

19. Karim Benzema (Real Madrid CF) 24